وزير الرى يتفقد ”مشروع مستقبل مصر” وزيارة المزرعة التابعة لجهاز مستقبل مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم : مزرعة جهاز مستقبل مصر تُعد نموذجاً ناجحاً للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة

- التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم انتاجية وحدة المياه

- تدوير المخلفات بطريقة سليمة يحافظ على البيئة ويرفع من العائد الإقتصادى للزراعة

* زراعة المحاصيل بإنتاجية مرتفعة وبتقنية "الزراعة الحيوية" بدون أي كيماويات ، وتدوير المخلفات لإستخدامها في تسميد التربة

* تجربة الزراعة بإستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول

قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمشروع مستقبل مصر ، حيث إلتقى سيادته بالسيد العقيد الدكتور/ بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم والعقيد الغنام المزرعة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الواقعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى بغرب الدلتا ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بما شاهده أثناء زيارة المزرعة ، والتي تُعد نموذجاً ناجحاً للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة مما يحافظ على البيئة ويرفع من العائد الإقتصادى للزراعة ، مشيراً إلى أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم إنتاجية وحدة المياه .

الجدير بالذكر أن مزرعة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تقوم بزراعة محاصيل البطاطس وقصب السكر والفراولة والفاصوليا بإنتاجية مرتفعة ، حيث تتم الزراعة بتقنية "الزراعة الحيوية" بدون إستخدام أي كيماويات ، كما يتم إستخدام المخلفات الناتجة عن عملية الزراعة وإعادة تدويرها لإستخدامها في تسميد التربة الزراعية للحفاظ على البيئة وتقليل إستخدام الأسمدة الآزوتية ، كما يتم تجربة زراعة بعض المحاصيل بإستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول .