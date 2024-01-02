أخبار مصرية

وزير الرى يتفقد ”مشروع مستقبل مصر” وزيارة المزرعة التابعة لجهاز مستقبل مصر...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:29 صباحاً - الدكتور سويلم : مزرعة جهاز مستقبل مصر تُعد نموذجاً ناجحاً للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة

- التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم انتاجية وحدة المياه

- تدوير المخلفات بطريقة سليمة يحافظ على البيئة ويرفع من العائد الإقتصادى للزراعة

* زراعة المحاصيل بإنتاجية مرتفعة وبتقنية "الزراعة الحيوية" بدون أي كيماويات ، وتدوير المخلفات لإستخدامها في تسميد التربة

* تجربة الزراعة بإستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول

قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمشروع مستقبل مصر ، حيث إلتقى سيادته بالسيد العقيد الدكتور/ بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم والعقيد الغنام المزرعة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الواقعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى بغرب الدلتا ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بما شاهده أثناء زيارة المزرعة ، والتي تُعد نموذجاً ناجحاً للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة مما يحافظ على البيئة ويرفع من العائد الإقتصادى للزراعة ، مشيراً إلى أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم إنتاجية وحدة المياه .

الجدير بالذكر أن مزرعة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تقوم بزراعة محاصيل البطاطس وقصب السكر والفراولة والفاصوليا بإنتاجية مرتفعة ، حيث تتم الزراعة بتقنية "الزراعة الحيوية" بدون إستخدام أي كيماويات ، كما يتم إستخدام المخلفات الناتجة عن عملية الزراعة وإعادة تدويرها لإستخدامها في تسميد التربة الزراعية للحفاظ على البيئة وتقليل إستخدام الأسمدة الآزوتية ، كما يتم تجربة زراعة بعض المحاصيل بإستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا