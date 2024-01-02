نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: مزرعة جهاز "مستقبل مصر" تُعد نموذجًا ناجحًا للتنمية الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمشروع مستقبل مصر، حيث إلتقى بالعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير.

وتفقد الدكتور سويلم والعقيد الغنام المزرعة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الواقعة على طريق مصر اسكندرية الصحراوى بغرب الدلتا، حيث أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بما شاهده أثناء زيارة المزرعة، والتي تُعد نموذجًا ناجحًا للتنمية الزراعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بالإضافة لإعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة مما يحافظ على البيئة ويرفع من العائد الإقتصادى للزراعة، مشيرًا إلى أن التعاون بين جهاز مستقبل مصر والمركز القومي لبحوث المياه يهدف لتعظيم إنتاجية وحدة المياه.

الجدير بالذكر أن مزرعة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تقوم بزراعة محاصيل البطاطس وقصب السكر والفراولة والفاصوليا بإنتاجية مرتفعة، حيث تتم الزراعة بتقنية "الزراعة الحيوية" دون إستخدام أي كيماويات، كما يتم إستخدام المخلفات الناتجة عن عملية الزراعة وإعادة تدويرها لإستخدامها في تسميد التربة الزراعية للحفاظ على البيئة وتقليل إستخدام الأسمدة الآزوتية، كما يتم تجربة زراعة بعض المحاصيل بإستخدام مياه ذات ملوحة أعلى من المعتاد وقياس الإنتاجية المحصولية الناتجة عن كل محصول.

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