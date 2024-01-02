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المدارس تبدأ تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المواد غير المضافة للمجموع

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت المدارس تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الأول.

وتتضمن المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى، مواد (  الوطنية، التربية الدينية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، التربية المهنية للصف الأول الثانوى العام).

وأكدت المديريات التعليمية، أن المواد غير المضافة للمجموع تعقد ورقيا فى المدارس، وأنها مواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى مجموع الطالب.

وكان قد وجهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للإدارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد14 )

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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