نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول بجميع مدارس القاهرة لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي اليوم الثلاثاء، بجميع مدارس محافظة القاهرة، وفقًا للجدول المعتمد من محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.

وادي الطلاب، صباح اليوم، اختبار مادة اللغة العربية في أول ايام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وكان قد وجهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للادارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد14 )

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.