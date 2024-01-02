نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من وزير النقل على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق يرجع إلى زيادة مرتبات العاملين وارتفاع أسعار قطع الغيار.

وأضاف وزيير النقل، على هامش مؤتمر الوزارة، اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر، أن زيادة أسعار التذاكر هدفها تغطية الزيادة في رواتب وأجور العاملين بمترو الأنفاق.

وتابع الفريق مهندس كامل الوزير: رواتب الموظفين زادت منذ عام 2019 بنسبة تتراوح بين 100% و150%، إلى جانب ارتفاع قطع الغيار نتيجة تغير سعر صرف الدولار.

وأكد وزير النقل، أن مترو الأنفاق هيئة اقتصادية تعتمد على نفسها في الإنفاق على متطلباتها.