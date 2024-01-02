نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تستقبل العام الجديد بزيارة مستشفي الأورام وتوزيع الهدية على الاطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآثار ومؤسسة فرسان الحديدى للتنمية والرعاية، زيارة لمستشفى الأطفال الجديد لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام من مختلف محافظات مصر وأيضًا من بعض الدول العربية والأفريقية،و الغسيل الكلوى.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والأستاذ الدكتور حسام طنطاوى عميد كلية الآثار، وتنسيق وحضور الأستاذة الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الأستاذة الدكتورة ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال الجديد، الدكتورة نداء الحديدى رئيس مجلس أمناء مؤسسه فرسان الحديدى للتنمية والرعاية، د. منه طارق من كلية الآثار، ومجموعة من موظفى القطاع وكلية الاثار وبإشراف اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد للقطاع.

تهدف الزيارة إلى رفع الروح المعنوية للأطفال من المرضى المترددين على المستشفى والتخفيف من معاناتهم، وتقديم الهدايا والألعاب لهم، وقد تم تفقد المستشفى والتعرف على الخدمات الطبية المتطورة التى تقدم للمرضى من الأطفال، وأشاد الحضور بالرعاية الطبية فائقة الجودة، وتقديم كامل الدعم لهم وصولا إلى مرحلة الشفاء.

كذلك تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وفى نهاية الزيارة تمنى الحضور تمام الشفاء للمرضى وتم أخذ الصور التذكارية.