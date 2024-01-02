وزارة العمل تُعلن عن 3968 فرصة عمل في 26 شركة خاصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 01:29 مساءً - *"نشرة التوظيف" تضم "فرص" لذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل

* وزير العمل: توجيهات إلى "المُديريات" بالمُتابعة حتى إستلام "فرص العمل" والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ..

*"الوزير "ينصح الشباب بالإقبال على العمل الحر والمشروعات الصغيرة والاستفادة من خدمات "الوزارة " في التدريب المهني المجاني ..

أصدرت وزارة العمل اليوم الثلاثاء نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني ،وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص،ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..

وقالت"الوزارة" في بيان صحفي اليوم أنها تلقت طلبات من 26 شركة قطاع خاص في 7 محافظات لديها 3968 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي،وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهر يناير الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة"،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..

وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلن اليوم الثلاثاء عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 7 محافظات وهي: القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والمنوفية ، وشمال سيناء ، وقنا ، وسوهاج .. و في تخصصات: مدرسين رياض أطفال ،وأطباء بيطريين ، وجليسة أطفال ، ومدير فرع ، وأخصائيين تمويل، ومسئول موارد بشرية،ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقبين جودة ، وعمال خدمات بترولية ، وموظفين إستقبال ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ،وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى . .

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..يشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة ..