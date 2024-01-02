سعر الدولار اليوم بداية التعاملات الصباحية.. سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء

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أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار الآن
سعر الدولار اليوم استقر في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.
قرارات اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023
2 فبراير الماضي قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
30 مارس الماضي قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%، إذ قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
18 مايو قرر البنك المركزي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
22 يونيو، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
3 أغسطس قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1%؛ ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
21 سبتمبر، قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
2 نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
21 ديسمبر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.