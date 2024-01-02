أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم استقر في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.84 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.93 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم بداية التعاملات الصباحية.. سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم - البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك سايب SAIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.80 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم بداية التعاملات الصباحية.. سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء

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