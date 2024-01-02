نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتفقد محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا، حيث تم تفقد مكونات المحطة، ومنظومة الاسكادا المسئولة عن التشغيل، ومعامل مراقبة ومآخذ سحب عينات المياه اوتوماتيكيا.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، والتي تمتد على مساحة ٨٢ فدان والتي حال نهوها ستصبح المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدا علي ما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر.

وأشار سويلم إلى أن تنفيذ المحطة تم من خلال تحالف عدد من الشركات المصرية الكبرى، حيث تم توريد وحدات المحطة من الدول المشهود لها عالميًا بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ وحدات المحطات، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات التي تم إكتسابها خلال تنفيذ هذه المحطة لتصنيع مكوناتها داخل مصر والتصدير لدول العالم.

ولفت الوزير إلى ما يقوم به جهاز مستقبل مصر من تنفيذ نموذج اقتصادي زراعي متكامل لتحقيق أعلى عائد ممكن من المياه المعالجة، بالإضافة لتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية الإعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقًا لدرجة ملوحة المياه، والتأكيد على أهمية عمل معالجات للتربة لعلاج مشاكل تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبيًا.

ولتحقيق المتابعة المستمرة لنوعية المياه الداخلة للمحطة.. وجه الدكتور سويلم بتشكيل لجنة من الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنسيق وتداول المعلومات والبيانات الخاصة بنوعية وكميات مياه المصارف الزراعية للتأكد من جودة المياه المستخدمة في زراعة المحاصيل بمشروع الدلتا الجديدة.

الجدير بالذكر أنه يجري حاليًا العمل على وضع آلية لمراقبة نوعية مياه المصارف التي يتم تجميعها وتوجيهها للمسار الناقل، وأيضًا رصد نوعية المياه الناتجة من محطة المعالجة للاطمئنان على جودة أعمال المعالجة الجارية بالمحطة.

وزير الري يتفقد محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي

وزير الري يتفقد محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي

وزير الري يتفقد محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي

وزير الري يتفقد محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي

محطةالحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي

وزير الري يتفقد محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي