وزير التنمية المحلية: إنشاء 9 مقار للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 02:27 مساءً - في ضوء الملفات التي تعمل وزارة التنمية المحلية علي متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص التوسع في إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراكز خدمات مصر على مستوى جميع المحافظات مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انجازات الوزارة خلال عام 2023 في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة والتي تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة ، وأكد وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، انه تم تشــــــغيل عــــــدد (9) مراكــــــز ســــــيطرة بـمحافظــــــات (بورســــــعيد - الإسماعيلية – الســــــويس - الأقصر - جنوب سيناء- الغربية – والقليوبية – القاهرة- الدقهلية)، وسيتم افتتاح عدد (???? مركز سيطرة تشغيل تجريبي بمحافظات (الفيوم- بني سويف-مطروح- الوادي الجديد – المنوفيـة –اسوان – البحر الأحمر – قنا) خلال الفترة القادمة، وتم تحديد مواعيد الافتتاح التجريبي لمراكز التحكم والسيطرة الموحدة من قبل مجلـس الـوزراء بالتنسـيق مع المحافظات وادارة الإشارة، مشيرًا إلي أنه جارى العمل على الانتهاء من ربط وتجهيز عدد (10) مراكز، موضحًا أن مراكز السيطرة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات، والتي سيتم تعميمها لاحقا في جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراجعـة صـيانة جميـع المعدات الهندسـية المختلفـة الخاصة بأعمال الحماية من مياه الأمطار والسيول تم عقد اجتماع بمشاركة السادة وزراء الإسكان والموارد المائية والري والبيئة مع السادة المحافظين من خلال الفيديو كونفرانس بتاريخ 2023/10/09 للوقوف على مدى جاهزية المعدات ومحطات الصرف الزراعي وحالة الترع والمصارف لمواجهة اخطار السيول والأزمات، حيث تم اعداد حصر بالمعدات بالمحافظات وبلغت إجمالي المعدات الخاصة بمجابهة الأمطار والسيول (22523) تضمنت (20804) معدة خاصة بالمحافظات، و (1719) معدة خاصة بشركة ميـاه الشـرب والصـرف الصحي، مشيرًا إلي أنه تم أيضًا وضع خطة زمنية لتنفيذ اعمال اصطفاف المعدات وبيان مدى جاهزيتها بالمحافظات وتم تشكيل لجنة من الوزارة تقوم بالمرور على المحافظات للتأكد من جاهزية المعدات مجابهة اخطار السـيول والكـوارث، حيث تم المرور على 8 محافظات وهي: (القاهرة – مطروح – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية – الجيزة – الدقهلية – بورسعيد)

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أنه كلف الإدارة العامة للازمات بالوزارة بالتنسيق مع مسئولي مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ دورة تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين بمراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة والمحافظات، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، حيث تم تنفيذ عدد (6) دورات في إدارة الأزمات ومنتظر تنفيذ عـدد (4) دورات خلال الفترة القادمة، كما تم تنفيذ عدد (4) دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامــة والطــوارئ بمركــز تــدريب التنميــة المحلية بســقارة بالتنسيق مع إدارة الإشارة يستفيد منها 123 متدرب من جميع المحافظات وجارى الإعداد لتنفيـذ عدد (4) دورات آخرى خلال الفترة القادمة، مضيفًا أنه تم تنفيذ مشروع صقر بالتنسيق مع قيادة الدفاع الشعبي في عـدد (12) محافظة وتضمنت فقرات المشروع المرور علـى اصـطفاف المعـدات لمجابهة الأمطار والسيول وفـرض موقـف طـارئ وعمـل تجربـة ميدانيـة وكـذلك المرور على مراكز الإغاثة .

وعلى جانب آخر ...عرض اللواء هشام آمنة جهود الوزارة في انشاء مركز خدمات مصر في جميع المحافظات حيث انه تم افتتاح 3 مراكز خدمة في محافظات جنوب سيناء وأسوان وشرم الشيخ بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسيتم افتتاح مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة القامة، كما تم البدء فى التنفيذ بـ4 محافظات وهي بالمقطم بمحافظة القاهرة، وبحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وبطنطا بمحافظة الغربية، وبالعريش بمحافظة شمال سيناء، مشيراً الى ان ذلك يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مصر ودولة الإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلي أن الأهداف من إنشاء مركز خدمات مصر تشمل عدة أبعاد هي البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، كما يتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مركز الخدمات الحكومية يعمل من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.