زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 03:32 مساءً - قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية واحدة) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 8/1/2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 ، وذلك بمناسبة الاحتفال بــ "عيد الميلاد المجيد".

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.