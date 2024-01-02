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قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء الجمعة المقبل

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أحمد جودة - القاهرة -  في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر،  ومعالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور / شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية  إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (23 – 24 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق(4 - 5/1/2024م)، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الافتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل  "، وذلك على النحو التالي:

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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