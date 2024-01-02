نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير وتركيب الإنترلوك لـ 316 شارعا بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل محافظة الجيزة، على إنجاز العديد من المشروعات القومية والهامة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عام 2024م.

يأتي ذلك ضمن خطة تم تنفيذها خلال عام 2023م، وتتواصل المراحل التنفيذية خلال العام الجديد، بمتابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتحقيق الاستفادة للمواطنين وضمان تنفيذ الأعمال بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة.

وتأتي على رأس المشروعات التى من المقرر أن يتم افتتاحها وترى النور خلال عام 2024 والتى تنفذها محافظة الجيزة، رفع كفاءة وتطوير وتركيب الإنترلوك للشوارع الجانبية بكافة أنحاء المراكز والمدن.

ويتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب الإنترلوك لعدد 123 شارعا بنطاق قري بنى مجدول والسوق بمركز ومدينة كرداسة، وكذلك عدد 130 شارع فى 9 مناطق بمركز ومدينة اوسيم وهم (المسجد الكبير ووسط البلد ومسجد الثلاثة ودرب الشاهد ودرب عاصي والسوق ودرب النافذ ودرب بطيخ وسيدى عمر ).

كما يتم تطوير وتركيب الإنترلوك لعدد 21 شارعا بمركز ومدينة ابو النمرس ورصف وتوسعه طريق 6 أكتوبر وطريق الشرطة ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الإنترلوك لعدد 42 شارعا بمتفرعات طريق مصر أسيوط الزراعي بالعياط.