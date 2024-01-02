منتخب مصر يصل فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 06:32 مساءً - وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للانتظام فى المعسكر والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، ويتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار و تنطلق 13 يناير الجاري.

وكان فى مقدمة الحضور محمود حسن تريزيجيه، ومحمود كهربا، ومحمد أبو جبل، وأحمد فتوح، ومصطفى فتحى، وأحمد الشناوى، ومحمد هانى.