منتخب مصر يصل فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 06:32 مساءً - وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للانتظام فى المعسكر والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، ويتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار و تنطلق 13 يناير الجاري.
وكان فى مقدمة الحضور محمود حسن تريزيجيه، ومحمود كهربا، ومحمد أبو جبل، وأحمد فتوح، ومصطفى فتحى، وأحمد الشناوى، ومحمد هانى.
ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أولى تدريبات الفريق في الخامسة مساء اليوم باستاد العاصمة الإدارية الجديدة.
ويعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفنى للمنتخب، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش اليوم الأول للمعسكر للحديث عن برنامج المعسكر وتفاصيل الاستعدادا لكأس أمم أفريقيا المقبلة.
ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق 14 يناير.
وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 27 لاعبا هم:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.
الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.
الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.
الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".
أبو جبل وفتوح
أحمد الشناوى ومصطفى فتحى
احمد حسن كوكا
الجهاز الفنى للمنتخب
ترزيجيه
محمد عبد المنعم