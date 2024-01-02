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الخارجية الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية تستهدف دفن دولتنا تحت المستعمرات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 06:32 مساءً - قالت الخارجية الفلسطينية، إن الحرب الإسرائيلية تستهدف تدمير أركان الدولة الفلسطينية ودفنها تحت المستعمرات فى الضفة والركام بقطاع غزة.

 

 

 

وأضافت الخارجية الفلسطينية، خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على إدخال ساحة الصراع فى دوامة لاتنتهى من العنف والفوضى كبنية مناسبة لاستمرار حكم اليمين فى إسرائيل.

 

 

 

وتابعت الخارجية الفلسطينية أننا نطالب المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية إدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو ومخاطرة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام بالمنطقة.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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