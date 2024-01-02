نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديريات التعليمية تعلن موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت المديريات التعليمية، موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025، لجميع التخصصات العام والفني.

وشددت المديريات على ضرورة أن يكون المتقدم للإعارة قضى 36 شهرًا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم، وألا يتجاوز سن المتقدم بطلب الإعارة عن 56 عاما ويكون حساب السن على أساس أول أكتوبر من عام 2024.

موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025 كالآتي:

١- من قضى بالخارج ( 8 سنوات ) فأكثر سواء إعارة أو تعاقد.

٢- عدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من إعارة مستكملة أو تعاقد أو منحة أو بعثة تدريبية بالخارج.

٣-المعين بنسبة عجز 5% كما تنص المادة الخامسة بالقرار الوزاري ٢٦٥ بتاريخ 10/6/2014.

٤- من كان محالًا للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.

٥- صدور عقوبة نتيجة المحاكمة ولم تمضى المدة المحددة لمحوها - عقوبات تأديبية تزيد عن ثلاثة أيام.

٦- من صدر له قرار من احد المجالس الطبية بان يؤدى عمل مخفف، أو المرأة الحامل.