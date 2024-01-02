وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يفتتح معرض الملابس الخيري بمركز إمبابة

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، معرض الملابس الخيري، بمركز شباب إمبابة.

وذلك بحضور أسامه الورداني رئيس مجلس إدارة مركز شباب إمبابة، حسام الجنزوري نائب الرئيس، عفاف عز الدين رئيس اللجنة النسائية بالمركز والمسئول عن فصول محو الأمية ومحو أمية ذوي الهمم، وباقي أعضاء مجلس الإدارة بفريق المركز للفنون الشعبية والمشرفين عليه.

وينفذ مركز شباب إمبابة معرض الملابس الخيري مجانًا للأعضاء من ذوي الهمم والمقبلين على فصول محو الأمية الخاصة بهم.

كما تابع الوكيل فصول محو الأمية واستمع لمتلقين الخدمة الذين أبدوا سعادتهم بالفرصة التي سنحتها إليهم وزارة الشباب والرياضة لفتح الفصول داخل مراكز الشباب.

وأكد الدكتور أحمد عبد الوكيل على أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي تفتح أبواب مراكز الشباب لجميع الفئات لتلقي الخدمات المتنوعة مما يحقق أهدافها بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

كما وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إلى المستفيدين حيث دار الحديث حول الدورات التدريبية التي يتلقونها داخل المركز بما يخص أنشطة السكان والمرأة مثل ختان الإناث والزواج المبكر وغيرها من الموضوعات مما يوضح مدى الإستفادة التي تعود على المترددين على المركز من هذه البرامج.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى تكريم المتميزين ممن يعملون بالمركز منذ سنوات طويلة ويخدمون النشء والشباب حيث قدم لهم شهادات التقدير وهدايا تذكارية.

جدير بالذكر ان مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كان لها الريادة فى فتح فصول محو أمية لذوي الهمم ليصل عددها حتى الأن 10فصول يأتي ذلك إنطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بأبناءنا من ذوي الهمم ومتابعة وتوجيه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدمجهم داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والعمل على تنمية مهاراتهم تحقيقا لأهداف وإستراتيجية وزارة الشباب والرياضه.

وفي ختام الزيارة شكر الدكتور أحمد عبد الوكيل القائمين على المركز لما شهده من تميز فيما يقدمونه من أنشطة متنوعة ومتميزة بما يخدم المترددين ولا سيما النشء والشباب منهم.

وشارك في التنظيم فريق نادي التطوع الخاص بمركز شباب إمبابة.

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