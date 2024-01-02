القاهرة الإخبارية: أربعة قتلى جراء الانفجار بالضاحية الجنوبية لبيروت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 07:30 مساءً - أفات قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن أربعة قتلى جراء الانفجار بالضاحية الجنوبية لبيروت اللبنانية وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

وأكد مراسل القناة أن هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجم عن عمل عدائي لاسيما وأن طائرات استطلاع إسرائيلية كانت تحوم مؤخرا فى أجواء العاصمة بيروت.

يواصل العدو الإسرائيلى اعتداءاته على مناطق جنوب لبنان، حيث استهدف أطراف بلدة عيتا الشعب الحدوديّة برشقاتٍ نارية.

وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبا، وقصف مدفعى متقطع من داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.