انت الأن تتابع خبر صرف معاش يناير 2024 .. التضامن تفاجئ 11 مليون مواطن بهذا القرار الجرئ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، بياناً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من الشهر الميلادي الجديد بشأن صرف معاش يناير 2024.
وتقوم الدولة المصرية ممثلة في الخزانة العامة للدولة بصرف أكثر من 28 مليار جنيه لأصحاب المعاشات مع انطلاق كل شهر ميلادي وذلك وفقاً لأحكام ونصوص قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019.
صرف معاش يناير 2024
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي في بيانها الذي نشرته على الصحفة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انتظام عملية صرف معاش يناير 2024 في يومها الثاني وذلك بعد انطلاقها أمس الاثنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.
وأوضحت وزارة التضامن أن يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاش يناير 2024 عن طريق التوجيه إلي مختلف منافذ الصرف المنتشرة في جميع الأماكن والممثلة في فروع هيئة التأمينات الاجتماعية، بنك ناصر الاجتماعي، هيئة البريد القومي، المحافظ الإلكترونية، منافذ فوري، ماكينات الصراف الآلي من أجل الحصول على مستحقاتهم الشهرية.
صرف المعاشات من atm
وأشارت التضامن أنها أصدرت توجيه إلي فروع بنك ناصر الاجتماعي بضرورة وضع الحدود القصوى من الأموال داخل ماكينات الصراف الآلي حتي يمكن صرف المعاشات من atm بكل سهولة ويسر بالإضافة إلي تشكيل لجان ميدانية لمساعدة كبار السن من الحصول على أموالهم ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف.
وأضافت الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عملية لمتابعة صرف المعاشات من atm وكذلك الزيادة التي سوف يحصلون عليها والناجمة عن زيادة في الحد الأدنى للمعاشات إلي 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه بقيمة زيادة 195 جنيه، كما أنه سوف يتم زيادة الحد الأقصى إلي 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه بقيمة زيادة أكبر من 1200 جنيه مصري وذلك للموظفين الذي تم إحالتهم على المعاش هذا الشهر .