انت الأن تتابع خبر صرف معاش يناير 2024 .. التضامن تفاجئ 11 مليون مواطن بهذا القرار الجرئ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، بياناً هاماً خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من الشهر الميلادي الجديد بشأن صرف معاش يناير 2024.

وتقوم الدولة المصرية ممثلة في الخزانة العامة للدولة بصرف أكثر من 28 مليار جنيه لأصحاب المعاشات مع انطلاق كل شهر ميلادي وذلك وفقاً لأحكام ونصوص قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019.

صرف معاش يناير 2024