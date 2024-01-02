انت الأن تتابع خبر خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. بدءاً من غداً هتكون بالنهار بس مراعاة للامتحانات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 ليتابع فيه خطة تخفيف أحمال الكهرباء في كل المحافظات، وحضره وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وأن الحكومة حرصت على الاستجابة إلى الكثير من الطلبات التي تم تقديمها من خلال المواطنين ونواب البرلمان، بخصوص تغيير مواعيدها أثناء الفترة الحالية، وأيضاً عدم انقطاع التيار الكهربائي في الليل، وهذا بسبب بدء امتحانات منتصف العام.

وتمت الإشارة إلى أن الحكومة استجابت لجميع المطالب، ووجه في وقت سابق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة سرعة العمل على تحقيق كل هذه المطالب، وهذا يكون عن طريق تنفيذ الخطة الخاصة بتخفيف كل الأحمال خلال ساعات النهار فقط.

مواعيد قطع الكهرباء بالمحافظات

وجاء عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قائلاً “اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء”