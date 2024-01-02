انت الأن تتابع خبر سعر الذهب الآن.. بيطلع وينزل بسرعة الصاروخ اعرف وصل لكام دلوقتي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجع من جديد سعر الذهب الآن في مصر مع نهاية التعاملات المسائية، وهذا ما جاء أمس عند أقل مستوى وسجل أرقام جديدة في كل محلات الصاغة، وذلك بعد الارتفاع الكبير الخاص بالجرام من عيار 21 وهو من أكثر الأنواع انتشاراً ووصل أمس لـ 3200 جنيه وتراجع سريعاً ووصل لـ 3070 جنيهاً في جميع المحافظات المنتشرة بكل المحافظات.
سعر الذهب الآن
وشهد سعر الذهب الآن حالة من التراجع الكبير في كل محلات الصاغة، وهو من أهم المعادن الرئيسية التي يبحث عنها الجميع ويشغل بالهم كثيراً وخاصة كل المقبلين على الزواج، ويتوفر منه الكثير من الأنواع والأشكال والأحجام المختلفة التي تناسب جميع الأذواق بشكل مستمر، والانخفاض وصل لقيمة 400 جنيه دفعة واحدة على جميع الأعيرة المختلفة، وتأتي الأسعار كما يلي:
- وصل سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 3,651 جنيهًا.
- انخفض سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3,195 جنيهًا للشراء.
- هبط سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 2,739 جنيهًا.
- ثبت سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 للشراء: 2,130 جنيهًا.
- سجل سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 للبيع: 25,320 جنيها.
سعر الذهب عيار 21
ويعتبر سعر الذهب عيار 21 من أكثر الأنواع الذي تشغل بال الجميع ويضاف لكل قطعة المصنعية التي تكون ما بين 90 لـ 120 جنيهاً، وتحدد على حسب الجرام والعيار والمنطقة والصائغ نفسه، وهي التي تكون بدءاً من 6% من السعر الخاص بالجرام ويزيد عند العديد من التجار في حالة شراء كل المشغولات الذهبية، ويعتبر من أهم المعادن النفيسة التي يريد أن يحصل عليه الكثيرين باستمرار، وهو من المعادن الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في جميع الأوقات ويتوفر منه الكثير من الأحجام المختلفة.
-
- انخفض سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3,195 جنيهًا للشراء.