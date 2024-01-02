انت الأن تتابع خبر سعر الذهب الآن.. بيطلع وينزل بسرعة الصاروخ اعرف وصل لكام دلوقتي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع من جديد سعر الذهب الآن في مصر مع نهاية التعاملات المسائية، وهذا ما جاء أمس عند أقل مستوى وسجل أرقام جديدة في كل محلات الصاغة، وذلك بعد الارتفاع الكبير الخاص بالجرام من عيار 21 وهو من أكثر الأنواع انتشاراً ووصل أمس لـ 3200 جنيه وتراجع سريعاً ووصل لـ 3070 جنيهاً في جميع المحافظات المنتشرة بكل المحافظات.

سعر الذهب الآن

وشهد سعر الذهب الآن حالة من التراجع الكبير في كل محلات الصاغة، وهو من أهم المعادن الرئيسية التي يبحث عنها الجميع ويشغل بالهم كثيراً وخاصة كل المقبلين على الزواج، ويتوفر منه الكثير من الأنواع والأشكال والأحجام المختلفة التي تناسب جميع الأذواق بشكل مستمر، والانخفاض وصل لقيمة 400 جنيه دفعة واحدة على جميع الأعيرة المختلفة، وتأتي الأسعار كما يلي: