انت الأن تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.. الطن هبط من جديد بالشركات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 أمام جميع المواطنين في نهاية التعاملات، ويريد الجميع عدد كبير من المواطنين معرفتها طوال الوقت لأنهم من أكثر مواد البناء الهامة التي توجد وتنتشر في جميع الأسواق والمصانع والمحلات والشركات وغيرها من الأماكن الأخرى.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وشهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء حالة من الانخفاض لأنهم من أهم مواد البناء الأساسية التي توجد في كل الأسواق، ويتم العمل على توفير حديد التسليح الذي يصل لحوالي 7.9 مليون طن، وأيضاً يتم العمل على إنتاج ما يصل إلى حوالي 4.5 مليون طن بليت، وينتم استيراد حوالي 3.5 مليون طن بليت، وتأتي الأسعار كما يلي: