انت الأن تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.. الطن هبط من جديد بالشركات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 أمام جميع المواطنين في نهاية التعاملات، ويريد الجميع عدد كبير من المواطنين معرفتها طوال الوقت لأنهم من أكثر مواد البناء الهامة التي توجد وتنتشر في جميع الأسواق والمصانع والمحلات والشركات وغيرها من الأماكن الأخرى.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
وشهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء حالة من الانخفاض لأنهم من أهم مواد البناء الأساسية التي توجد في كل الأسواق، ويتم العمل على توفير حديد التسليح الذي يصل لحوالي 7.9 مليون طن، وأيضاً يتم العمل على إنتاج ما يصل إلى حوالي 4.5 مليون طن بليت، وينتم استيراد حوالي 3.5 مليون طن بليت، وتأتي الأسعار كما يلي:
- وصل سعر طن الحديد الاستثماري لما يتراوح بين 40 و41 ألف جنيه.
- انخفض سعر طن حديد عز سجل 42800 جنيه.
- بلغ سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 40300 جنيه.
- سجل سعر طن حديد بشاي نحو 42000 جنيه.
- بينما جاء أيضاً سعر طن حديد المعادي إلى 40200 جنيه.
- أما عن سعر طن حديد مصر ستيل نحو 40200 جنيه.
- ثبت سعر طن حديد العشري عند 40100 جنيه
- حقق سعر طن حديد المصريين نحو 42000 جنيه.
- أيضاً سعر طن حديد الكومي إلى 40300 جنيه.
- سعر طن حديد المراكبي نحو 41500 جنيه.
- وأخيراً وصل سعر طن حديد عطية إلى 41300 جنيه.
- ثبت سعر أسمنت المسلح عند مستوى 2100 جنيه.
- استقر سعر أسمنت النصر عند مستوى 2030 جنيهًا للطن.
- وصل سعر أسمنت وادي النيل 1980 جنيها في الطن.
- تتراوح أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1250 إلى 1400 جنيهاً.
سعر طن حديد عز اليوم
وأما عن سعر طن حديد عز اليوم فهو انخفض بشكل كبير في كل المحلات والمصانع وغيرها الكثير من الأماكن الأخرى، ويتحكم فيه سعر الدولار الذي يتم استيراد به الكثير من المواد الخام ومنها البليت الأساسي في صناعة الكثير من مواد البناء التي توجد في كل مكان.
- انخفض سعر طن حديد عز سجل 42800 جنيه
- ن 2050 و2370 جنيهاً.
- وأما عن أسعار الأسمنت الأبيض فهي جاءت ما بين 3500 إلى 3600 جنيه.
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