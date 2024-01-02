نتنياهو يطالب وزراءه بعدم التعليق على اغتيال العارورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:28 مساءً - طالب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، وزراء الحكومة بعدم التعليق على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس صالح العارورى فى بيروت.

وأكدت مصادر فلسطينية متطابقة فى حركتى حماس والجهاد الإسلامى، اليوم الثلاثاء، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس صالح العارورى فى بيروت، موضحين أنه لم يتم التأكد بعد من استشهاده.

وأكدت حركة حماس اغتيال صالح العارورى نائب رئيس المكتب السياسى للحركة فى الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقالت الحركة فى بيان: "قائد أركان المقاومة فى الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطنى الكبير الشيخ القسامى صالح العارورى شهيدًا".

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل4 أشخاص فى القصف الإسرائيلى الذى طال مكتب حماس فى المشرفية فى ضاحية بيروت الجنوبية.

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن سيارات الإسعاف ووصلت إلى المنطقة لنقل المصابين.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين، قولها بمقتل مسؤول فلسطينى كبير فى انفجار ضاحية بيروت الجنوبية.