لبنان يعلق على اغتيال إسرائيل لصالح العارورى بأراضيها : يدخلنا فى حرب جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:28 مساءً - أدان رئيس الوزراء اللبنانى، نجيب ميقاتى، الانفجار الذى وقع فى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، بينهم القيادى فى حركة حماس صالح العاروري.

وقال فى بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية: "إن هذا الانفجار جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حكما إلى إدخال لبنان فى مرحلة جديدة من المواجهات والحروب، بعد الاعتداءات اليومية المستمرة فى الجنوب، والتى تؤدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".

وأضاف: "كما أن هذا الانفجار هو حكما توريط للبنان ورد واضح على المساعى التى نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة فى غزة عن لبنان، وإننا نهيب بالدول المعنية ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها، كما نحذر من لجوء المستوى السياسى الإسرائيلى إلى تصدير اخفاقاته فى غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة".

وتابع: "إن لبنان ملتزم، كما على الدوام، قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، ولكن الذى يسأل عن خرقه وتجاوزه هى إسرائيل التى لم تشبع بعد قتلا وتدميرا، وبدا واضحا للقاصى والدانى أن قرار الحرب هو فى يد إسرائيل، والمطلوب ردعها ووقف عدوانها".

وكان رئيس الحكومة تابع مع قيادة الجيش والأجهزة الأمنية المعنية تفاصيل الانفجار وملابساته.

يذكر أن مسيرة إسرائيلية، استهدف مساء اليوم الثلاثاء، مكتب تابع لحركة حماس، فى الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن استشهاد صالح العارورى وأخرين.

