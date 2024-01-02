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غلق وتشميع محل مخالف بالعجوزة ورفع إشغالات المحال والمطاعم بفيصل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق وتشميع محل مخالف بالعجوزة ورفع إشغالات المحال والمطاعم بفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على الفيسبوك، عددًا من الشكاوى الخاصة بوجود تعديات وإشغالات بأحياء العجوزة والعمرانية. 


وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المختصة بالتعامل الفوري مع الشكاوي الواردة  والاستجابة للمواطنين.
وشملت الاستجابات، شكوى المواطنين من تحويل المنور والفراغ إلى محل ومنع السكان من توصيل اي مرافق وذلك بالعقار رقم ١٠ بشارع اشرف السباعي من عبده خطاب ارض اللواء بحي العجوزة 
وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة بالتعامل الفوري مع الشكوي وغلق وتشميع المحل المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة. 
كما استجابت محافظة الجيزة لشكوى المواطنين بوجود إشغالات وتعديات للمحال التجارية والمحال والمقاهي بحي العمرانية حيث تم تنفيذ حمله مكبرة بشارع فيصل وشارع خاتم المرسلين وشارع فاطمه رشدى وشارع احمد كامل ورفع مئات من حالات الاشغال للمحال العامة.

وتم التحفظ على الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعه من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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