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تعليم الجيزة يسلم الإدارات 65779 تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي

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أحمد جودة - القاهرة - شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة تمهيداٌ لتسليمها للطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام. 

وذلك تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم، بتطوير العملية التعليمية، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالادارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.
حضر تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية محمد شعبان مدير إدارة الأمن ومحمد أبو زيد مدير إدارة المخازن ومحمد زغلول امين المخازن ومحمود رضا محاسب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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