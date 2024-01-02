وزير النقل عن زيادة تذاكر المترو: لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:37 مساءً - كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن تذكرة مترو الأنفاق لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019، وهيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد هيئات اقتصادية تنفق على نفسها من إيرادها المتمثل في الإنشاءات والتطوير والأصول أو مصاريف التشغيل .

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة صدى البلد، أكد أن المرتبات وقطع الغيار زادت عما كانت عليه في 2019، موضحا أن الشركات تعمل على كسب مصاريف تشغيلها، موضحا أن هيئة مترو الأنفاق تحصل على دعم من الدولة للطلاب وذوي الإعاقة والموظفين .

وأكد أنه خلال شهر أغسطس 2022 تحدث أنه يفكر في زيادة أسعار التذاكر وتوافق ذلك مع حزمة دعم اجتماعية أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي طالب حينها بتأجيل زيادة الأسعار والحصول على مزيد من الدعم من وزارة المالية.

وأوضح ، أنه في 30 يونيو الماضي، عرض على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة تذاكر المترو، وحينها طالبه بزيادة الإيرادات من الإعلانات ومصادر أخرى بعيدا عن الاقتراب من سعر التذكرة.