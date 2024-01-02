المنتخب المصرى يخوض مرانه الأول على ملعب العاصمة الإدارية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 10:38 مساءً - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، أول تدريباته الجماعية على استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بـ العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

وخاض لاعبو الفراعنة تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت قيادة فيتوريا، الذى حرص على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ووصل اليوم لاعبو منتخب مصر إلى فندق الإقامة بـ العاصمة الإدارية الجديدة، للانتظام فى المعسكر والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، وتتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق 14 يناير. وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 27 لاعبا هم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي. الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال - أحمد فتوح - محمد حمدي. الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة. الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود حسن "تريزيجيه" - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد حسن "كوكا".

احمد حجازى

احمد سامى