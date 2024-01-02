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أحمد جودة - القاهرة - القائمة الكاملة لإجازات عام 2024.. مدفوعة الأجر.. يبحث الجميع مع بداية العام الجديد 2024، عن عدد وموعد الإجازات الرسمية 2024، التي سوف يستمتعون بها، حيث يحمل العام الجديد دائمًا الكثير من الأمل والتوقعات، وبجانب الأهداف الشخصية والتطلعات الجديدة.

القائمة الكاملة لإجازات عام 2024.. مدفوعة الأجر

القائمة الكاملة لإجازات عام 2024.. مدفوعة الأجر

يبلغ عدد إجازات عام 2024، 121 يومًا، يتضمن أعياد دينية ووطنية ومناسبات ثقافية، فكونوا على استعداد للاستمتاع بهذه الإجازات.

وسوف تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية القائمة الكاملة لإجازات عام 2024.. مدفوعة الأجر، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 يومًا.

إجازات 2024 الرسمية

7 يناير عيد الميلاد.

25 يناير بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

10 أبريل حتى 12 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك.

25 إبريل عيد تحرير سيناء

1 مايو عيد العمال.

6 مايو إجازة شم النسيم.

16 يونيو وقفة عرفات.

17 يونيو حتى 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك

30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

8 يوليو رأس السنة الهجرية.

ثورة 23 يوليو

16 سبتمبر المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر ذكرى نصر أكتوبر.

عدد الإجازات الرسمية خلال 2024

القائمة الكاملة لإجازات عام 2024.. مدفوعة الأجر

يحصل المصريون على 121 يومًا إجازة، خلال عام 2024، بواقع 17 يوما عطلة رسمية، يُضاف إليها 104 يوم من مجموع العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

يبدأ طلاب المدارس والجامعات، إجازة نصف العام في الفترة ما بين 27 يناير الجاري، حتى 8 فبراير المقبل، وذلك طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

وتمتد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والجامعات إلى نحو أسبوعين، ثم يتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.