شيخ الأزهر ينعي عميد كلية طب أسيوط السابق

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أحمد جودة - القاهرة - نعى شيخ الأزهر أ. د/ أحمد الطيب بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، أ.د/محمود رأفت عبد الفتاح قنديل أستاذ الأمراض النفسية والعصبية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط سابقا.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى به في الأدب وحسن الخلق والعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه بالقاهرة وبني سويف الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".