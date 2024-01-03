نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعضاء النادي الثقافى بالجيزة يشاركون فى فعاليات ختام المشروع الوطني للقراءة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك أعضاء النادى الثقافى بالجيزة، الثلاثاء، فى حفل ختام المشروع الوطنى للقراءه فى دورته الثالثة،، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بأرض المعارض.

وذلك بحضور الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، نجلاء سيف الشماسى رئيس مؤسسة البحث العلمي وهشام السنجري، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا.

تأتي الفعاليات بمشاركة وزارة الشباب والرياضة للإعلان عن الفائزين في الدورة الثالثة على مستوى الجمهورية، ليواصل المشروع بذلك رسالته نحو تشجيع المزيد من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمدرسين على القراءة من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع؛ إسهامًا في تعزيز ريادة مصر الثقافية بما يتماشى مع رؤية الدولة.

وتشترط المنافسة عدة معايير منها قراءة 30 كتابًا في مجالات المعرفة المتنوعة، ثم تلخيصها في مُدَوّنتيْ الإنجاز بالنسبة لبُعد الطالب المثقف، أو على الموقع الإلكتروني للمشروع لبُعدي القارئ الماسي والمعلّم المثقف، فيما يقدر إجمالي القيمة المالية للجوائز التي يحصل عليها جميع الفائزين بمبلغ عشرين مليون جنيه شاملة المنافسات الأربعة.

ويهدف المشروع إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، والتي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، فضلا عن الحفاظ على اللغة العربية، وهذا بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

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