نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الألماس في مصر اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر الألماس من أغلى أنواع المعادن على وجه الأرض، ومن الصعب الحصول عليه، لذلك يعد من أغلى المعادن، ويبحث عنه العديد من الأشخاص لمعرفه سعره، تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كل ما يخص سعر قيراط الألماس، وأفضل أنواع الماس الموجود في محلات الصاغة بمصر.

سعر قيراط الألماس في مصر

الوزن السعر بالجنيه بالمصري أقل من نصف قيراط 119075 جنيه. من 0.51- 0.99 قيراط 167200 جنيه. من 1.00- 1.49 قيراط 279400 جنيه. من 1.50- 1.99 قيراط 405900 جنيه. من 2.00- 2.99 قيراط 569415 جنيه. من 3.00- 3.99 قيراط 838200 جنيه. من 4- 4.99 قيراط 1081300 جنيه.

قيراط الألماس كم جرام

وزن الألماس بالقيراط هو قياس وزن الألماس، ويساوي “القيراط” المتري 200 ميليغرام، يمكن تقسيم كل قيراط إلى 100 “نقطة”.

أسعار الألماس في مصر اليوم الأربعاء 3 يناير 2024

سعر الألماس الخام الأبيض

وقُصت الماسة البيضاوية من ماسة خام اكتشفت في عام 2018 في أونتاريو بكندا، وكانت قد حصلت الماسة الخام على أعلى عرض مزايدة على الإطلاق لبيع جوهرة عبر الإنترنت، عند مبلغ 11 مليون دولار، إلا أن العرض الفائز بالماسة البيضاوية جاء عبر الهاتف من اليابان، من قبل جامع تحف خاص أطلق على الحجر الكريم اسم “مايكو ستار”.

أسعار الألماس في مصر اليوم الأربعاء 3 يناير 2024

الألماس الطبيعي

إن الألماس هو واحد من أكثر الأحجار الكريمة شهرة على مستوى العالم، يتميز بصلابته الفائقة ويجد استخدامًا رائعًا في صناعة المجوهرات، يمكن إنتاج الألماس في المختبر، حيث يُعرف بالألماس الصناعي، وهو معدن نادر طبيعيًا.

الألماس الطبيعي يتميز بتلوينه ونقائه، مما يجعله مثاليًا لتصنيع المجوهرات. تلك الألماسات نادرة وتشكل جزءًا صغيرًا من الإنتاج العالمي، يُباعون بسبب جمالهم وجودتهم، مما يجعل الألماس مادة ثمينة للغاية، ويتم تصنيعه في المختبرات والمصانع منذ قرون.

يقيس وزن الألماس بالقيراط الحجم الظاهر لحجر الألماس، ويساوي “القيراط” المتري 200 ميليغرام، يمكن تقسيم كل قيراط إلى 100 “نقطة”، ويتيح هذا الأمر إجراء مقاسات دقيقة جدًا تصل حتى واحد على مئة.

أسعار الألماس في مصر اليوم الأربعاء 3 يناير 2024

العناصر التي تُحدد سعر الألماس

القطع: إن قطع الألماس من أهم عناصر وعوامل تحديد سعره، حيث أن الألماس الذي تمت عمليه قطعه بطريقة احترافية وتنم عن دقة كاملة هو الذي يحظى بأعلى سعر لما يتميز بيه في تلك الحالة من بريق ولمعان واضح.

اللون: يعد أحد أبرز معايير تحديد سعر الألماس، حيث يعتبر اللون الأبيض هو المرغوب على نطاق واسع. على الرغم من اعتقاد الكثيرون بأن الألماس أبيض، إلا أن معظمه يحمل تدرجات خفيفة من اللون الأصفر، ويعتبر الألماس الذي يفتقر تمامًا لأي مسحة من اللون نوعًا نادرًا للغاية، ويحظى بقيمة استثنائية. الألماس الذي يظهر بلمعان أبيض خالص دون أي لون إضافي يُعرف بأنه "فانسيز"، ويعد هو الأكثر قيمة وتكلفة.

الوضوح: أو النقاء هو جانب آخر مهم في تقييم الألماس، يعتبر الألماس حجرًا كريمًا يتشكل تحت الأرض لملايين السنين، وعلى الرغم من أن الشوائب قد تكون حاضرة في معظم الأحجار، إلا أنها بشكل عام لا تؤثر على لمعانه، يتم تصنيف درجة وجود الشوائب في الألماس من LC (نقاء تحت العدسة) إلى 3 شوائب.