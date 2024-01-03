نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض مناطق أبوالنمرس بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه بمناطق بعدة مناطق بالمحافظة مساء يوم الجمعة المقبل، بسبب أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط البطئ بأبوالنمرس.

وأوضحت شركة المياه في بيان، أن المناطق التي تشهد انقطاع المياه لمدة 10 ساعات متواصلة هي: "أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة"، مشيرةً إلى أن انقطاع المياه سيكون بداية من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت 6 يناير الجاري.

ولفتت الشركة إلى أن ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، منوهة إلى أنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.