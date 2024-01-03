حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 4-1-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 08:26 صباحاً - حظك اليوم الحمل الخميس 4-1-2024

مهنياً: عصبي مشتت الفكر في هذا اليوم الذي يحمل طاقة جارفة حاول ان تحمي نفسك من عناد وتمالك اعصابك كما نصيحة حاول ان تتمسك بلطافتك وهدوئك دون تنفجر ولا تتهور في الدخول في مشروع غير مضمون دون ان تطلب استشارة المختص.

عاطفياً: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يمكن أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية.

صحياً: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك.

حظك اليوم الثور الخميس 4-1-2024

مهنياً: محترف متقدم تلاقي الترحيب وتحسن مركزكقدراتك جيدة جدا للتواصل مع الاخرين واحكامك صحيحة ما يجعلك تستعدّ لإنجاز مشروع مهم قد يغير حياتك ويعود عليك بأرباح طائلة تسثمرها في المستقبل لإنشاء عمل خاص بك.

عاطفياً: ينشغل الحبيب عنك هذا اليوم، لكن لا تقلق فأنت دائماً في عقله وفي قلبه.

صحياً: كن من الحرصاء على صحتهم، ولا تتشبه بكل من يستهتر بها، فهم الخاسرون.

حظك اليوم الجوزاء الخميس 4-1-2024

مهنياً: يوم مناسب للعمل طموحاتك كبيرة وتطلعاتك أكبر قد تحصل على مفاجئة سارة وربما تقوم بسفر او تغيير أو اختلاط مع أشخاص جدد ما يجعلك تستمتع بأوقاتك أو قد تحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لاستقصاء بعض الحقائق، قد تقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى.

عاطفياً: إتبع قلبك وحدسك ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ.

صحياً: إنتبه لصحتك ولسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيب.

حظك اليوم السرطان الخميس 4-1-2024

مهنياً: كن حكيما في هذا اليوم الطويل الذي يحمل حزن انقباض حساسية ظاهرة انخفاض في المعنويات وسؤ تفاهم ما يجعلك تخوض معارك صغيرة وتصبح انفعاليا اكثر مما يجب ونقاشاتك حادة فلا تعرّض جهودك للضياع، يجب أن تخرج من أي امتحان منتصراً، الظروف ضاغطة لكنها مهمة.

عاطفياً: خفف من عصبيتك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يولّد بعض المشكلات بينكما، فتدارك الأمور سريعاً.

صحياً: لا تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها، بل كن صبوراً وواظب على اتباع الحمية.

حظك اليوم الاسد الخميس 4-1-2024

مهنياً: يوم ممتاز يجعلك محطّ أنظار الجميع أن طاقاتك الفكرية مهمة سريعة جدا طلتك كلامك حضورك محبب ونظرتك معبرة يوم منتج يحمل مكاسب ما يجعل وتُعلّق آمالاً كبيرة على مشاريعك المستقبلية التي يمكن أن تغير مجرى حياتك.

عاطفياً: إذا لم تكن مرتبطاً، فقد يدقّ بابك حبّ جديد، كن مستعداً لاستقباله بحفاوة.

صحياً: مشكلة عائلية تطلّ هذا اليوم ويمكن أن توتّر الأجواء وتزيد الضغوط عليك.

حظك اليوم العذراء الخميس 4-1-2024

مهنياً: يوم سلسل يحمل قصصا مالية ما يزيد من سعادتكتقبض تدفع تحصل على مستحقات مؤجلة تستثمر كل ما يحصل وتلاقي حلولا لبعض المستحقات المالية ما يجعلك تنتهي من الديون والخيبات، وتستعيد تألقك وحيويتك وتفاؤلك واندفعاك لإنجاز ما تطمح إليه من مشاريع ومخططات.

عاطفياً: كن إيجابياً في علاقتك مع الحبيب، فهو الوحيد الذي يفهمك من دون أن تتكلم.

صحياً: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلباً على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك.

حظك اليوم الميزان الخميس 4-1-2024

مهنياً: محظوظ والحظ يرافقك ويجعلك تقدم على مشاريع جديدة وتدرس قراراتك جيدا وتحقق طموحاتك واحلامك لكن الحذر يؤدي الى الأمان لذلك انتبه ولا تعط ثقة عمياء لمن لا يستحقها الزهرة والقمر في برج يشيران إلى رحلة أو سفر الانتقال إلى بلد إقامة جديد، إذا كنت تسعى لذلك طاقاتك ايجابية وتطلعاتك طموحة.

عاطفياً: قد تسامح الشريك على أمور حسّاسة، لكنك لن تتهاون في حال كان الكذب هو محور الخلاف.

صحياً: كن حريصاً في انتقاء نوعية طعامك، وخفّف من النشويات والدهنيات.

حظك اليوم العقرب الخميس 4-1-2024

مهنياً: يوم دقيق الحذر مطلوب حاول ان تتحدى المشاكل وخفف من ردودك الانفعالية ومن التشكي وصراحتك الجارحة لن يكون الحظ إلى جانبك فانتبه من مواجهة ومن تعريض سمعتك للخطر، قد تطرأ أحداث فتسيطر عليها وتشعر أنك تتحكم في الظروف.

عاطفياً: عليك أن تسير مع الشريك جنباً إلى جنب، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح.

صحياً: إياك والانغماس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول الحلويات.

حظك اليوم القوس الخميس 4-1-2024

مهنياً: يوم جيد يجدظ طاقاتك ويجعلك في حركة مستمرة ما يجعلك تتواصل مع من حولك بطريقة شفافة وقد تحقق امنياتك الامر الذي يضعك في موقع تقدير واحترام مميز، وتكسب ثقة من كان يتصرف بحذر معك لأنه كان يجهلك.

عاطفياً: صعود وهبوط موقت في العلاقة بالشريك، لكنك تبادر إلى تصحيح الوضع قبل تفاقمه.

صحياً: مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية للتخفيف من الوزن الزائد.

حظك اليوم الجدي الخميس 4-1-2024

مهنياً: يوم للمواجهة بامتياز يحمل حزن انقباض مزاجية حاول أن تهدأ وتفكر جيدا وتتأكد من صحة الاقوال التي تسمعها إحذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات.

عاطفياً: توضح أمراً مهماً للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقاً أردتها مستورة.

صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية.

حظك اليوم الدلو الخميس 4-1-2024

مهنياً: يتصدر الجديد عناوين حياتك فأنت تفتح آفاق جديدة او توافق على عروض تدرسها بدقة وتضع النقاط على الحروف يوم جيدوممتلئ بالنشاط والحيوية ولديك القدرة على تحقيق الكثير من المهام.

عاطفياً: قد تبدأ علاقة عاطفية جديدة تبقيها سراً وبعيدة عن أعين المتطفلين، خوفاً من التدخلات التي قد تثير لك مشاكل.

صحياً: كن متأنياً، فقد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.

حظك اليوم الحوت الخميس 4-1-2024

مهنياً: يوم لا بأس به يحمل الرضا والاخبار الطيبةما يجعلك تقوم بمبادرة جيدة وخطوة جريئة تجاه الزملاء في العمل وان التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك.

عاطفياً: يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في أحد المنتجعات السياحية.

صحياً: تلتقي شخصاً مهماً يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها.