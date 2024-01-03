وظائف شاغرة للمصريين في الخارج أمام «خارجية النواب» للمناقشة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 09:32 صباحاً - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعا الأربعاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن "عدم وجود سياسة واضحة لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج لخلق فرص عمل وتدريب وهجرة لبعض شبابنا الحاصلين على شهادات علمية".

تناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن "دور وزارة الهجرة في الوقوف بجانب المصريين بالخارج وحل مشاكلهم ودورها في نقل الجثامين المصريين"، كما تناقش "ردود وزارة الهجرة على طلبي الإحاطة المقدمين ووضع توصيات اللجنة لهما".