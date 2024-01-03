صندوق تحيا مصر يعلن حصاد عام 2023 من العمل الخيري والتنموي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 02:26 مساءً - • "صندوق تحيا مصر": 4,3 ملايين مستفيد من مشروعات ومبادرات الصندوق بتكلفة 3,037 مليار جنيه خلال 2023

• إجراء 900 عملية مياه بيضاء للمواطنين الأولى بالرعاية

• صندوق تحيا مصر يدعم ذوي الهمم بقيمة 280 مليون جنيه

• صندوق تحيا مصر يوفر 636 ألف قطعة ملابس للأسر الأولي بالرعاية وطلاب الجامعات الحكومية ب قيمة67 مليون جنيه

• صندوق تحيا مصر يدعم وزارة الصحة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية بقيمة 417 مليون جنيه خلال 2023

• مشروع مستورة لدعم المرأة المعيلة يصل إلى 24 ألف سيدة في القرى الأكثر احتياجًا

• صندوق تحيا مصر يساهم في إنشاء مدن بشائر الخير بقيمة 650 مليون جنيه.

انطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر التنموي والرائد على مدار تسع سنوات في رعاية الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، كثّف الصندوق من أنشطته ومبادرته المختلفة حتى أصبح مثال يحتذى به لما يبذله من جهود عديدة في مجال العمل الخيري والتنموي.

في هذا السياق، أكد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق نفذ العديد من المشروعات خلال عام2023 التي خدمت ما يقرب 4,3 ملايين مواطن بتكلفة 3,037 مليار جنيه خلال عام 2023، لدعم سياسات الدولة المصريـة في توفير الخدمات التي من شأنها ضمان تحسين الظروف المعيشة للفئات المستحقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن مبادرات الصندوق تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية في تجاوز الصعاب وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك من خلال الانتشار الجغرافي الواسع والوصول إلى كافة المستحقين في أنحاء الجمهورية.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن نشاط الصندوق امتد إلى خارج حدود الدولة المصرية ليصل إلى الأشقاء الفلسطينيين والسوريين، من خلال القوافل الإنسانية والطبية الشاملة، ليكون صندوق تحيا مصر داعم للشعوب وقت الكوارث والأزمات.

محور الحماية الاجتماعية

حرص الصندوق منذ إنشائه على تنوع وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير الغذاء والكساء والأغطية، فضلًا عن تجهيز الفتيات الأولى بالرعاية للزواج لاسيما الفتيات اليتيمات، وذلك بتكلفة 534 مليون جنيه، واستفاد من مبادرات الحماية الاجتماعية 3.6 ملايين مواطن في المناطق الأكثر احتياجًا.

مبادرة بالهنا والشفا

تستهدف المبادرة توفير المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجًا من أهالي قرى ونجوع مصر بالمجان، حيث يتم تنظيم قوافل تجوب محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات الحدودية والأماكن النائية، لتوصيل المواد الغذائية إلى مستحقيها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، استهدفت المبادرة خلال عام 2023 أكثر من 3 ملايين مواطن في 27 محافظة بقيمة 177,5 مليون جنيه.

واستطاعت قوافل بالهنا والشفا توفير أكثر من 350 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة، و17 طن دواجن، و130 طن لحوم، و100 طن بطاطس و33 طن فاكهة، فضلا عن 400 ألف عبوة من المواد غذائية المجففة والألبان والأجبان.

كما قدمت حملة أبواب الخير خلال شهر رمضان الكريم 2023 نحو نصف مليون وجبة ساخنة ودواجن ولحوم وأسماك لإفطار الصائمين.

مبادرة دكان الفرحة

أطلق الصندوق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019 بهدف توسيع أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية، لتشمل طلاب الجامعات الحكومية والمعاهد الأزهرية ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، من خلال معارض كساء بالجامعات، يتم تنظميها طوال العام واستهدفت المبادرة 17 ألف طالب وطالبة من خلال توزيع 71 ألف قطعة ملابس جديدة، لاختيار ما يناسبهم كهدية من الصندوق، فضلاً عن تكريم أوائل الطلاب بالجامعات.

• كما أطلق صندوق تحيا مصر " أكبر حملة كساء" لتوزيع الملابس على الأسر الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية في شهر مارس من عام 2023، وذلك من خلال مجموعة من المعارض التي من شأنها توفير الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات والأغطية والأدوات المكتبية وأدوات المطبخ وغيرها، حيث وفرت المبادرة 565 ألف قطعة ملابس جديدة، استفاد منها 56 ألف أسرة حتى الآن، في المناطق الأكثر احتياجًا وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع مدني ودور الرعاية.

• كما تم توفير 10ألاف قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه للقسيمة الواحدة للأسر الأولى بالرعاية بإجمالي 5,2 ملايين جنيه، ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من إحدى الأسواق التجارية الذي تم اختياره بعناية.

• قدمت مبادرة دكان الفرحة تجهيزات الزواج ل 315 فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية لاسيما اليتيمات، وذوات الهمم بقيمة 5 مليون جنيه، حيث تم تسليم كل فتاة مجموعة من الأجهزة الأساسية اللازمة لتأثيث المنزل وهي: ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط- مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو - شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات - قسائم مشتريات مجانية بقيمة تتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه.

• كما تم توزيع مليون ونصف لعبة أطفال و8000 شنطة مدرسية وملابس جديدة وأدوات مكتبية للأطفال في دور الأيتام، خلال عدد من الاحتفاليات التي نظمها الصندوق.

مبادرة شتاء آمن لتوفير الأغطية والمفروشات

إحدى مبادرات محور الحماية الاجتماعية من صندوق تحيا مصر حيث تستهدف توزيع المفروشات بجميع أنواعها في فصل الشتاء، ووفرت المبادرة 500 ألف قطعة تتضمن البطاطين والألحفة والأغطية المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية، بتكلفة 2,1 مليون استفاد منها 143 مواطنًا، ويتم توزيعها أثناء تنفيذ معارض للأسر الأولى بالرعاية في عدد 20 محافظة.

دعم صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" وصندوق قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم"

يعمل صندوق تحيا مصر على التمييز الإيجابي نحو ذوي الهمم، لإحداث تغيير فعَّال ومؤثر في نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من قصور جسدي، أو عقلي، أو ذهني، أو حسي، حيث شارك في تأسيس أول صندوق استثماري خيري تحت اسم "عطاء" لتخصص عوائده في توفير تمويل مستدام لرعاية ذوي القدرات الخاصة في مجالات التشخيص، العلاج، توفير الأجهزة التعويضية، التعليم، المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل، الدمج المجتمعي، والبرامج المختلفة التي تدعمهم، وذلك بقيمة 180 مليون جنيه.

كما تم دعم صندوق "قادرون باختلاف" لدعم ذوي الهمم بمبلغ 100 مليون جنيه، لتوفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تنفيذًا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكريم الأم المثالية

قام صندوق تحيا مصر بتسليم جوائز تكريم الأم المثالية وتشمل مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه ورحلات للحج والعمرة، حيث تم تكريم 35 أم مثالية خلال عام 2023 بإجمالي مبلغ وقدرة 1.750 مليون جنيه، وذلك إيماناً من صندوق تحيا مصر ببالغ اعتزازه بالدور الكبير التي تلعبه كل أمهات مصر سواء في تربية أبناءهن أو المشاركة في بناء الوطن الغالي.

محور مواجهة الكوارث والأزمات

يمتلك الصندوق أدوات التدخل السريع والمشاركة الفعالة في مواجهة الكوارث والأزمات التي قد تتعرض لها البلاد، ورفع المعاناة عن المتضررين، وتدعيم روح التكافل والتضامن بين الشعوب، وتعظيم دور المجتمع المدني في شتى المجالات.

في هذا السياق، أطلق صندوق تحيا مصر قافلة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بكافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، القافلة تضمنت سيارتين إسعاف و197 شاحنة بهم أكثر من 2510 طن بتكلفة 182مليون جنيه، وفي مقدمتها القافلة الطبية والتي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في غزة، لعلاج مئات الآلاف من الجرحى والمصابين بالإضافة إلى كافة الاحتياجات الملحة والضرورية لأهل فلسطين.

كما قام الصندوق أيضًا بتسيير قافلة لإغاثة ضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا محملة بنحو 120طن من المواد الغذائية والملابس والأمتعة والأغطية وغيرها من مواد الإغاثة اللازمة.

محور الرعاية الصحية

حرص صندوق تحيا مصر على إحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية خلال عام 2023 وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمساهمة في مساندة ودعم أجهزة الدولة والقطاع الصحي بالمستلزمات المطلوبة وتوفير الأجهزة الطبية المطلوبة بتكلفة 893 مليون جنيه، لمواجهة العديد من المشكلات الصحية التي يتعرض لها المواطنون في كافة محافظات الجمهورية، حيث نفذ الصندوق عددًا من المبادرات في هذا المحور منها:

مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

تهدف المبادرة إلى مكافحة ضعف وفقدان الإبصار من خلال الكشف والتشخيص المبكر عن المسببات، ورفع الوعي عند المواطن للوصول إلى مصر خالية من الإعاقة البصرية.

في هذا السياق تم توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق تحيا مصر ومستشفى "آي فيجن" لإجراء عدد 450 عملية مياه بيضاء، فضلاً عن توقيع بروتوكول بين صندوق تحيا مصر وبين مؤسسة مغربي الخيرية لإجراء عدد 450 عملية مياه بيضاء، ليصبح إجمالي العمليات التي تم تنفيذها للمرضى من مختلف المحافظات 900 عملية مياه بيضاء بإجمالي تكلفة 11مليون جنيه.

مبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي

تهدف مبادرة "كلنا جنبك" لإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية لدعم جهود وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، حيث تم توزيع 30 ماكينة غسيل كلوي على المستشفيات الحكومية والجامعية، وبلغت تكلفة تنفيذ أنشطة المبادرة في عام 2023 بتكلفة 13,5 مليون جنيه.

مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية

وتهدف المبادرة للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة بتكلفة 417مليون جنيه خلال عام 2023، واستهدفت ٩ تخصصات طبية تشمل جراحة القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات الحرجة في أسرع وقت ممكن، ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

دعم المستشفيات الحكومية والجامعية بالأجهزة والمستلزمات الطبية

تأتي مبادرة التعاون مع جمعية الصداقة الهولندية لتوفير المستلزمات الطبية، ودعم المستشفيات الحكومية والجامعية بالتجهيزات والمستلزمات الطبية، الواردة من الخارج كتبرع من الجاليات المصرية في الخارج، حيث تم توفير عددًا من أجهزة الصدمات وأسرّة العناية المركزة وكراسي وأحذية ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بإجمالي مبلغ وقدرة 2.8 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستفيد خلال عام 2023.

مبادرة "أمل في بكرة" لدعم مرضى الضمور العضلي

أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة أمل في بكرة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس برعاية مرضى الضمور العضلي من الأطفال، والتي يتعاون فيها الصندوق مع وزارة الصحة والسكان.

وفي هذا السياق ساهم الصندوق في توفير علاج وأدوات تشخيص الأمراض الوراثية النادرة ومنها الضمور العضلي للأطفال، بتكلفة 500 مليون جنيه خلال عام 2023.

محور التنمية الاقتصادية

تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا كبيرًا في تنمية الاقتصاد، لاسيما في ظل دورها الرئيسي في محاربة مؤشري الفقر والبطالة، ويظهر دور الصندوق في توفير آليات مرنة تسمح بتمكينهم من خلال توفير فرص تضمن لهم تأسيس حياة مستقرة، وذلك من خلال عدة مبادرات هي:

مشروع قرض مستورة لدعم المرأة المعيلة

مبادرة من صندوق تحيا مصر لدعم وتمكين المرأة المصرية، خاصة المرأة المعيلة، من خلال مشروع قرض مستورة للمرأة المعيلة كقرض دوار في شكل أدوات إنتاج، حيث استفادت 24.226 سيدة بتكلفة 448 مليون جنيه خلال عام 2023، لتتمكن كل سيدة من إنشاء مشروعها، مما يتيح لها مصدر دخل ثابت لرعاية أسرتها.

محور التعليم والتدريب

تطوير التعليم والتدريب في مصر يعد مسارًا حاسمًا لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز مستقبل الأجيال القادمة، حيث عمل صندوق تحيا مصر علي تحسين جودة التعليم وتطوير المدارس والجامعات وتجهيزهم بأحدث التقنيات، والاهتمام بالطلاب من خلال تقديم منح للطلاب المتفوقين ودعم وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة.

محور التنمية العمرانية

يهدف إلى معاونة مؤسسات الدولة في توفير المسكن الملائم متكامل الخدمات لقاطني المناطق العشوائية والقرى الأكثر احتياجًا وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها، واستفاد من أنشطة محور التنمية العمرانية 171 مواطن بتكلفة 980 مليون جنيه خلال عام 2023.

المساهمة في بناء مدن بشائر الخير

يعد المشروع نموذجًا لتطبيق برنامج تطوير المناطق العشوائية، والمناطق المهددة للحياة من خلال اتباع سياسة هدم وإعادة بناء مساكن جديدة محل القديمة، ونقل سكان العشوائيات إلي مساكن جديدة كاملة الفرش والتجهيز، حيث بلغت نسبة مشاركة الصندوق في بناء مدن بشائر الخير لعام 2023 نحو 650 مليون جنيه، استفاد منها 146 ألف مواطن.

رفع كفاءة وتجهيز دار النور والأمل لرعاية المكفوفين

قام صندوق تحيا مصر خلال عام 2023 بدعم وتمويل مشروع رفع كفاءة دار النور والأمل لرعاية المكفوفين بتكلفة 9,9 مليون جنيه، وتم توفير عدد 2 ميني باص لنقل المكفوفين.

مشروع تطوير وتنمية قرية سيدي عبد الرحمن – مدينة العلمين

يأتي تنفيذ مخطط التنمية المستدامة من صندوق تحيا مصر لقرية سيدي عبد الرحمن عن طريق استهداف رفع مؤشرات جودة الحياة العمرانية والخدمية والاجتماعية والاقتصادية للقرية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في إطار محاور عمل صندوق تحيا مصر، ووفقًا للأهداف العامة لرؤية مصر 2030.

لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية والتجهيزات، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية بتكلفة 320 مليون جنيه، لتوفير حياة كريمة لمواطني القرية، من خلال مجمع خدمات متكامل يوفر للمواطنين كافة المطالب والاحتياجات بقرية سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح، حيث يتضمن مركز الخدمات الحكومية، ومركز الخدمات الاجتماعية، والمدينة الرياضية، ومجمع الخدمات البنكية، مجمع الخدمات التجارية، كما تم توفير عدد 2 ميني باص لنقل المستفيدين من وإلى مجمع الخدمات الحكومية والاجتماعية لتسهيل الوصول للحصول على الخدمات المتنوعة التي يتم تقديمها من خلال مجمع الخدمات، واستطاع مجمع الخدمات تقديم أكثر من 23 ألف خدمة للمواطنين خلال العام 2023.

- كما تم إنشاء وحدة طب الأسرة، واستحداث مجموعة من العيادات الخارجية المتنوعة ومكتب تسجيل المواليد والوفيات وتوفير التطعيمات وقسم طوارئ لتوفير الرعاية الصحية في محيط القرية.

- كما تم إنشاء وتطوير أربع مدراس حكومية (ابتدائي / إعدادي / ثانوي) بقرية سيدي عبد الرحمن، وبلغ عدد طلاب المدارس 2431 طالب وطالبة خلال عام 2023