بقرار حكومي.. 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر لموظفي العام والخاص في شهر يناير 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من أكثر الأمور التي تشغل بال كثير من الأشخاص سواء العاملين في القطاع العام أو العاملين في القطاع الخاص بالدولة أو الطلاب داخل المدارس، لذلك تحرص فئات كثيرة من المواطنين على معرفة هذه الإجازات من أجل قضائها مع العائلة والأصدقاء سواء من أجل التنزه أو السفر، وخلال هذه السطور سنسرد الإجازات الرسمية في شهر يناير بالإضافة إلى الإجازات الرسمية في العام الجديد، فلنتابع التفاصيل.

الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024

أما بالنسبة للإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 فتتمثل في:

يوم الجمعة 5 -1- 2024: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 6 -1- 2024: عطلة أسبوعية.

يوم الأحد 7 -1- 2024: عطلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بالإضافة إلى يوم الجمعة 12 -1- 2024: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 13 -1- 2024: عطلة أسبوعية.

يوم الجمعة 19 -1- 2024: عطلة أسبوعية.

يوم السبت 20 -1- 2024: عطلة أسبوعية.

كذلك يوم الخميس 25 -1- 2024: عيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير.

يوم الجمعة 26 -1- 2024 : عطلة أسبوعية.

يوم السبت 27 -1- 2024 : عطلة أسبوعية.

موعد الإجازات الرسمية الجديدة 2024

يتساءل الكثير من المواطنين عن عدد أيام الأجازات للعام الجديد، حيث تشمل النقاط التالية بعض الإجازات الرسمية الجديدة في عام 2024: