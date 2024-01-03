بقرار حكومي.. 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر لموظفي العام والخاص في شهر يناير 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من أكثر الأمور التي تشغل بال كثير من الأشخاص سواء العاملين في القطاع العام أو العاملين في القطاع الخاص بالدولة أو الطلاب داخل المدارس، لذلك تحرص فئات كثيرة من المواطنين على معرفة هذه الإجازات من أجل قضائها مع العائلة والأصدقاء سواء من أجل التنزه أو السفر، وخلال هذه السطور سنسرد الإجازات الرسمية في شهر يناير بالإضافة إلى الإجازات الرسمية في العام الجديد، فلنتابع التفاصيل.
الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024
أما بالنسبة للإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 فتتمثل في:
- يوم الجمعة 5 -1- 2024: عطلة أسبوعية.
- يوم السبت 6 -1- 2024: عطلة أسبوعية.
- يوم الأحد 7 -1- 2024: عطلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
- بالإضافة إلى يوم الجمعة 12 -1- 2024: عطلة أسبوعية.
- يوم السبت 13 -1- 2024: عطلة أسبوعية.
- يوم الجمعة 19 -1- 2024: عطلة أسبوعية.
- يوم السبت 20 -1- 2024: عطلة أسبوعية.
- كذلك يوم الخميس 25 -1- 2024: عيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير.
- يوم الجمعة 26 -1- 2024 : عطلة أسبوعية.
- يوم السبت 27 -1- 2024 : عطلة أسبوعية.
موعد الإجازات الرسمية الجديدة 2024
يتساءل الكثير من المواطنين عن عدد أيام الأجازات للعام الجديد، حيث تشمل النقاط التالية بعض الإجازات الرسمية الجديدة في عام 2024:
- يوم الخميس 25 يناير 2024: ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
- من يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 حتى الجمعة 12 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
- أيضًا يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024: عيد تحرير سيناء.
- يوم الأربعاء 1 مايو 2024: عيد العمال.
- بالإضافة إلى يوم الإثنين 6 مايو 2024: شم النسيم.
- من يوم الإثنين 17 يونيو حتى يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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