نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإنتاج الحربي" خلال 2023.. استحداث منتجات عسكرية أبرزها راجمة الصواريخ "رعد 200" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت وزارة الإنتاج الحربي على مدار عام 2023 العديد من الإنجازات الإستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضًا، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية الأخيرة وتداعياتها على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد.

وعكست هذه الإنجازات دور وزارة الإنتاج الحربي كمؤسسة صناعية متطورة تمثل ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية، وفي ذات الوقت كان لها دورها الوطني في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

الانتهاء من تنفيذ سبعة مشروعات حربية

خلال عام 2023 تم الإنتهاء من تنفيذ 7 مشروعات حربية وهي توريد وتركيب 2 فرن حث 6 طن لمسبك المحركات بشركة حلوان للمسبوكات، وتطوير خطوط إنتاج رش الهواء المضغوط بشركة أبي قير للصناعات الهندسية، ورفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتطوير خطوط إنتاج الذخائر الثقيلة بشركة حلوان للصناعات الهندسية من خلال تدبير مكبس هيدروليكى.

وتطوير وحدة إنتاج الصلب بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية عبر رفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، وتطوير معدات القطع للصلب المدرع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بتدبير 4 ماكينة قطع بالليزر، كما تم تطوير خطوط إنتاج الأسلحة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة.

وضم جناح وزارة الإنتاج الحربي في معرض ايديكس للصناعات الدفاعية عدد من المنتجات العسكرية المتطورة بإجمالي ٥٩ منتج، وتم عرض عدد ٥٣ منتج منها بجناح الوزارة الداخلي و٦ منتجات بجناح الوزارة الخارجي، ومن أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في "EDEX 2023" راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد ٢٠٠" وهو منتج يعرض لأول مرة وتم تصميمه وتصنيعه بعقول وأيدي مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي وجاءت نتيجة تضافر جهود 5 جهات تابعة من شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها، كما تم المشاركة بالمعرض بنسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا ٢٠٠" إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات النمطية لشركات الإنتاج الحربي من أهمها "الصلب المدرع " والذى يعد أساس صناعة المركبات المدرعة وتم إستخدامه في تدريع النسخة المحدّثة من "سينا 200" وتم توطين صناعته بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج الصلب، كما تم عرض عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية النمطية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.

تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية

من ناحية أخرى تم خلال عام 2023 إقرار عدد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، وعلى رأس هذه البحوث تصميم وتنفيذ ناقلة ذخيرة للهاوتزر 155مم أ5 على المركبة إم 548 وتعديل شدة الهاوترز لصالح إدارة المدفعية، كما تم تنفيذ عدد من البحوث خلال عام 2023 مثل تطوير منظومة القاذف 107 مم، وتجهيز المركبة المدرعة سينا 200 بالبرج الثلاثي وتطوير وإنتاج اللوت الصفري لتجهيزة عربة التطهير ARS-2 وتصميم وإنتاج قذيفة الأعماق الصاروخية عيار 375 مم دولفين.

إنتاج جهاز لاستخلاص المياه من الهواء

قامت وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع عدد (2) نموذج لجهاز لاستخلاص المياه من الهواء الجوي بالتعاون مع شركة "Mizuha" اليابانية والتي تمتلك خبرات ممتدة في هذا المجال، حيث تقوم فكرة عمل الجهاز على نظرية تكثيف الرطوبة من الهواء الجوى ومعالجتها لتكون صالحة للشرب طبقًا للمواصفات القياسية اليابانية والمصرية حيث تم إستقدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركة اليابانية وتطوير الجهاز للعمل فى الأجواء المصرية والشرق الأوسط ويتم العمل على إنهاء تعاقدات خاصة ببدء الإنتاج الكمي للجهاز.

إنشاء مستشفى ميداني

قامت وزارة الإنتاج الحربي بإقامة مستشفى ميداني من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات التابع للوزارة والذي قام بتجهيز هذا النموذج من المستشفيات الميدانية والذي تم تصميمه على مساحة 1000 متر مربع، ويضم المستشفى كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة، ويشمل عدد 2 خيمة استراحة وممرات، و2 غرف استقبال، وغرفة عناية مركزة، وغرفة عمليات، ومعمل تحاليل، وغرفة أشعة، و٤ عنابر مرضى يضم كل يضم ٥ أسرة بإجمالي 20 سرير، بالإضافة إلى دورات المياه ومحطة معالجة وتنقية المياه وخزان مياه الشرب وعدد 1 وحدة توليد كهرباء وعدد 12 جهاز تكييف، ويأتي قيام وزارة الإنتاج الحربي بإقامة هذا النوع من المستشفيات في إطار جهودها لتعميق التصنيع المحلي والمشاركة في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تقديم خدمة صحية أفضل.

إنتاج خامات اللوحات المعدنية

فى إطار تعميق التصنيع المحلي والحد من الإستيراد وتوفيرًا للعملة الأجنبية تم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع وتم تصنيع عينات من الألومنيوم النقي للوحات المعدنية للسيارات مطابقة للعينات التى يتم إستيرادها من ألمانيا، وتم إجراء تجارب ناجحة وقبول العينات بالشركة الأم بألمانيا.

تعزيز إتجاه الدولة نحو التحول الرقمي

تعمل الوزارة من خلال شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات على الاستمرار فيما تقوم بتنفيذه من مشروعات خاصة بالتحول الرقمي من خلال ميكنة منظومة بطاقات التموين والحيازة الزراعية والحجر الزراعي ومنظــومة الربط الرقمي لمحطات تموين السيارات بالغازالطبيعي، كما تشارك بميكنة منظومة تجميع الألبان ومنظومة النظام المصرفي الأساسي ومنظومة الدفع الإلكتروني لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة.

ارتفاع إيرادات النشاط

بلغ إجمالي الإيرادات في عام (2022/2023) مبلغ ( 30.5) مليار جنيه، بينما بلغت في عام (2021/2022) مبلغ (26.7) مليار جنيه بمعدل نمو 14%.

تعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 1/1/2023 حتى 31/12/2023 تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إضافةً إلى تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال تنفيذ برامج التدريب في ضوء الخطة التدريبية للإنتاج الحربى حيث تم تنفيذ عدد (18) برنامج تدريبي لعدد (22) من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات، وتم الاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع.