أخبار مصرية

الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 03:32 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي".

وأعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر، متوجهاً بالشكر على الدعم اللوجيستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو ومؤكداً أن هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة.

ومن جانبه توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معرباً عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الأفريقية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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