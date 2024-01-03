نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمرات وتشجيع على الاستثمار.. تفاصيل نشاط وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج خلال عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التواصل مع المصريين بالخارج يأتي على رأس أولويات استراتيجية عمل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومن ضمن آليات هذا التواصل قيام السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجولات خارجية للقاء الجاليات المصرية مباشرة، فضلًا عن عقد لقاءات افتراضية عبر "الفيديوكونفرانس" للقاء الجاليات المصرية حول العالم، وعقد مؤتمرات على أرض وطنهم الأم للقائهم مباشرة بحضور الوزارء والمسئولين المعنيين بتوفير خدمات للمصرين بالخارج.

التواصل وربط المصريين بالخارج بالوطن الأم:



1- مبادرة “ساعة مع الوزيرة"

تم عقد اجتماعات افتراضية مع (63) جالية مصرية على مستوى العالم بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة مع الجاليات المصرية للتعريف بالامتيازات والتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها، والوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المصريين في كل دولة. والتعاون مع البعثات المصرية الدبلوماسية بالخارج، لتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية وحل المعوقات التي تواجهها حيث تم عقد نحو (30 اجتماع) مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء المصريين في الخارج.

2- التواصل من خلال المجموعات على الواتس اب

مشاركة السيدة السفيرة وزيرة الهجرة في عدد كبير من مجموعات الواتس اب الخاصة بالمصريين بالخارج في مختلف دول العالم، للتفاعل مع المصريين بالخارج، والتعرف على أوضاع الجالية المصرية، وحل المشكلات التي يوجهونها. بما فيها المجموعات القطاعية أو صاحبة المصلحة أو التحدي الواحد أو ذات المهنة الواحدة.

3- التواصل من خلال صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي التفاعلية

­ التواجد الفعلى للسفيرة/ وزيرة الهجرة وأعضاء الوزارة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأوساط المصريين بالخارج والتفاعل معهم بشكل مباشر وآني عند الاحتياج والنجاح في الوصول إلى كافة الاستغاثات وحل ما وصلنا من مشكلات من خلال هذه الآليات، وإنقاذ أرواح مصريين في إفريقيا وأسيا وأوروبا وغيرها من قارات ودول عند الحاجة والاستغاثة ببلادهم.

­ تدشين صفحات تفاعلية لوزارة الهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حتى يمكن نشر كل الخدمات التي تقدمها الدولة عليها والتفاعل مع المصريين عند الاحتياج أو الحاجة لذلك.

- إنشاء (52) منتدى ومنصة تفاعلية حققت مشاركة لعدد (80) مليون مشاهد ومتابع.

4 - الزيارات الخارجية لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج

وعلى رأسها:

• المملكة العربية السعودية - نوفمبر 2022، ومن أهم نتائجها:

­ -تشكيل آلية عمل مشتركة من وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية والسفارتين والمكتب العمإلى بالبلدين لوضع آلية تواصل مباشر لحل أية مشكلات تواجه الجالية المصرية في السعودية أو الجالية السعودية في مصر.

­ -إطلاق حملة توعية موسعة باسم "اعرف حقك واطمن" تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا لقانون العمل بالمملكة.

-الوصول إلى اهم التحديات التي تواجه مبادرة السيارات، ما أدى إلى العمل على تذليلها.

افتتاح معرض عقاري مصري في السعودية حقق مبيعات غير مسبوقة بالنسبة للاستثمار في العقار المصري من المملكة.

• الإمارات العربية المتحدة - ديسمبر 2022، ومن أهم نتائجها:

­ -تشكيل آلية عمل مشتركة من وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، للتنسيق فيما يتعلق بمشكلات العمالة بدولة الإمارات، وتيسير إجراءات حل كافة المشكلات بين العمال وأصحاب العمل ومكاتب العمل.

­ -التنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات العربية المتحدة، وخلق نقطة اتصال مباشرة مع الهيئة للتواصل المستمر، والتدخل السريع إذا ما واجه المواطنين المصريين أي تحديات تتعلق بهذا الشأن.

-مقابلة البنوك المصرية العاملة في المملكة والمستثمرين المصريين للتعريف بمناخ الاستثمار والدعوة إلى دخول السوق المصري والتعرف على اهم ما يواجهونه من تحديات لحله.

الاجتماع بوزير الموارد البشرية ووزيرة التنمية المجتمعية ورئيس

-الحصول على جائزة التميز الحكومي من احدي مؤسسات التنمية والسلام الإماراتية.

• ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية -مارس 2023

­ عقد لقاء مع (400) من أبناء الجالية المصرية، والاجتماع بـ (25) من أكبر رجال الاعمال المصريين الأمريكيين على مستوى العالم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر، كذلك دعوة رجال الأعمال بمدينة إيرفين الأمريكية للاستثمار في مصر في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة. كما تم عقد اجتماع مع نخبة من أبناء الجالية الأرمينية من المستثمرين ذوي الأصول المصرية. والالتقاء بعمدتي ارڤينج واورنج كونتي مقر تجمع المصريين لدعم تواجدهم ونشاطهم والتعامل مع ايه تحديات.

­ بالإضافة إلى جمع تبرعات لمستشفى 57357 بلغت نحو 600 ألف دولار (النسبة الأكبر من التبرعات التي تم جمعها للمستشفى من المصريين بالخارج).

• العاصمة قبرص (نيقوسيا) - أغسطس 2023

­ تنظيم زيارة لدولة قبرص خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، 2023 بدعوة رسمية من الرئاسة القبرصية، في فاعليات المؤتمر العالمي للشتات، لتحقيق التقارب بين الشعوب وإظهار الوجه الحضاري والصورة الحقيقية للدولة المصرية.

­ تضمنت الزيارة عدد من اللقاءات والفعاليات، أبرزها لقاء مع وزير الداخلية القبرصي، وزير العمل القبرصي، للتشاور بشان المشاكل التي تتعرض لها الجالية المصرية في قبرص وخصوصا العمالة غير المنتظمة والاتفاق على العديد من المعايير لتخطي تلك التحديات جاري العمل على خلق آليات مشتركة لتذليلها. والمفوض السامي الأرميني، والمفوض الرئاسي القبرصي الجديد لشئون المغتربين، هذا بالإضافة للقاء موسع بالجالية المصرية ومعظمها عدا عدد قليل من الأفراد من العمالة المصرية، وكذا لقاء مع رموز الجالية القبرصية من أصول مصرية والتي تسعي لتشييد صرحًا مصريًا يعرف الجميع بمصر وبجذورها العريقة.

المملكة العربية السعودية - نوفمبر 2023

­ ضمن حملت "شارك بصوتك"، تم الإعداد لهذه الجولة من اللقاءات، مستهدفة حشد المصريين للنزول إلى اللجان الانتخابية للاقتراع لاختيار القيادة السياسية التي ستقود سفينة الوطن في الفترة القادمة، حيث تم عقد لقاءات مع الجالية المصرية في كل من الرياض وجدة لحشد وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية لممارسة حقهم الدستوري، كما تم عقد اجتماع افتراضي بحوال 160 من عمال مصر في المملكة لحضور المزيد من اقطاب الجالية والقنصلية في الرياض للتشجيع على النزول للانتخابات، هذا بالإضافة إلى لقاء كبار المستثمرين المصريين بالمملكة لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في مصر، والاستفادة من المحفزات الاستثمارية والتسهيلات التي توفرها لهم الدولة حاليا لجذب رؤوس أموال المصريين بالخارج بالإضافة لتشجيعهم على الانضمام والمشاركة في الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتميزة في مصر.

الإمارات العربية المتحدة - نوفمبر 2023

­ عقد لقاءات مع الجالية المصرية في دبي، والتي انضمت لها الجالية في أبوظبي، بالإضافة إلى لقاء بكبار المستثمرين المصريين بالإمارات لاستعراض آخر التطورات لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي أتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال، للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتميزة.

­ عقد اجتماع عن بُعد وهو ما أدى إلى المزيد من الاتفاقات والأفكار لمشاركة المستثمرين المصرية في الشركة وفي سوق الاستثمار المصري. وقد تخلل هذه الجولة لقاءا موسع مع اقطاب الجاليات المصرية من ٣٠ دولة من القارة الأوروبية، وقد ضم الاجتماع السادة سفراء وقناصل مصر وممثليهم في أوروبا، بالإضافة إلى 200 مواطن مصري من أقطاب وممثلي الجاليات المصرية من فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وأوكرانيا، أذربيجان، وايرلندا، والبرتغال، وفنلندا، والمملكة المتحدة، ألبانيا، هولندا، ولوكسمبورج، وكرواتيا، وروسيا، السويد، الدانمارك، المجر، البوسنة والهرسك، مالطا، قبرص، صربيا، النمسا، وتركيا، وغيرهم،وذلك بحضور المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن مبادرة «شارك بصوتك» لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات والإجابة عن كل أسئلتهم واستفساراتهم خلال عملية اختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية.

إيطاليا - نوفمبر 2023

­ شملت الجولة التي جأت لتحقيق نفس أهداف حملة "شارك بصوتك" للقاءات مع أقطاب وشباب الجالية المصرية بإيطاليا (روما - ميلانو) لحشد وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية لممارسة حقهم الدستوري، كما حرصت الوزيرة خلالها للقاء السيد/ ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، بتاريخ 27 نوفمبر 2023 بمقر وزارة الداخلية الإيطالية بالعاصمة روما، ردا على زيارة سيادته لها للاستقرار على أبعاد مشاركة الدولتين فيما يتعلق بشكل الهجرة الشرعية المطلوبة من مصر لإيطاليا، واعداد نموذجا للتعاون يحاكي المركز المصري الالماني. لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الإيجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء المركز المصري الإيطإلى لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الايطإلى والأوروبي. كما شهدت الجولة لقاءا ضخما بالجالية بالسفارة المصرية في روما وآخر في مدرسة نجيب محفوظ في ميلانو.

فرنسا - نوفمبر 2023

­ شملت الزيارة القاءات ضخمة مع أقطاب وشباب الجالية المصرية بفرنسا (باريس) لحشد وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية لممارسة حقهم الدستوري. وافتتاح الصرح الخاص "لبيت مصر" والذي تم تنظيم اول لقاء للجالية وافتتاح العمل به خلال زيارة الوزيرة.

­ تم الاجتماع أيضًا خلال الزيارة التي استهدفت تشجيع المصريين على الحشد للانتخابات الرئاسية وتعريفهم بالمزيد من المحفزات التي تقدمها لهم الوزارة، الالتقاء كذلك بنخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في فرنسا للترويج للاستثمار في مصر وما قدمته الدولة المصرية من محفزات وميزات استثمارية متنوعة في وقت تحتاج فيه الدولة لأبنائها، حيث نجحت الوزيرة في لقاءها بعدد من المستثمرين المصريين في السفارة المصرية في تذليل المزيد مما يواجهونه من تحديات أدت إلى تسجيل استثمارات ضخمة من المستثمرين بعد عودتها مباشرة في شكل حاسم يؤكد على الدور الهام لوزارة الهجرة في دعم تعريف المصريين في الخارج بالفرص الاستثمارية الضخمة في مصر..

5 - مؤتمر المصريين في الخارج- النسخة الرابعة يوليو 2023



­ عُقدت فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في يوليو من العام 2023، بمشاركة نحو (1000) مصري بالخارج من أكثر من 56 دولة حول العام من بينهم ممثلين عن 66 رابطة / جالية مصرية بالخارج، إلى جانب مشاركة السادة وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة كمتحدثين رئيسيين بالإضافة إلى كبار مسئولي 12 وزارة ومؤسسة وطنية اخري وبنك،

بما في ذلك الخارجية والداخلية والدفاع، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكبار الشخصيات العامة، والسادة الإعلاميين والصحفيين كضيوف للمؤتمر.

­ هذا، وحيث تم خلال جلسات المؤتمر مناقشة عدد من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والثقافي والخدمي)، وتم طرح كافة الأفكار والمقترحات واحتياجات المصريين بالخارج على الوزراء والمسئولين بشكل مباشر.

­ وقد نتج عن المؤتمر العديد من التوصيات التي تمثل خريطة عمل لوزارة الهجرة وأولية تعمل على تنفيذها، ومنها إعادة العمل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، ومسابقة المبدع الصغير، والعمل على انشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، وغيرها الكثير من التوصيات التي تحولت إلى خطط تنفيذية واستراتيجيات يتم تنفيذها حاليًا أو يتم العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

-تجدر الإشارة إلى ان النسخة الرابعة من المؤتمر قد شهدت تقديم وزيرة الهجرة كشف حساب، بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن النسخة الثالثة من المؤتمر، والتي كان إدارة جلساته هو اول مهامها بعد حلف اليمين (وقد عقدت النسخة الثالثة من عنوان مؤتمر الكيانات) وقد استعرضت الوزيرة كل المحفزات المقدمة للمصريين في الخارج والتي كانت بتوصيات من النسخة الثالثة، بما فيها، مبادرة السيارات والإسكان والطيران والودائع والشهادات البنكية وشركة المصريين في الخارج ومبادرة التسوية التجنيدية وغيرها الكثير في مجالات التامين والبنوك والوثائق الثبوتية والتعليم (إلزامي وجامعي).

6- التواصل مع الشباب: مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج (MEDCE)

­ -الدور المتميز الذي قام به سفرائنا الشباب لإنقاذ المصريون في مناطق النزاعات حيث تم التواصل مع الشباب من اعضاء المركز وعقد عدة اجتماعات افتراضية لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية وشباب المصريين الدارسين بمناطق الازمات وتقديم الدعم والمشاركة في جهود الإجلاء بروسيا وأوكرانيا والسودان وتركيا والمغرب وسوريا.

­ -هذا، وجارٍ العمل على إنشاء مجلس استشاري متخصص من شباب الباحثين والعلماء المصريين، وإطلاق استراتيجية ربط شباب المصريين بالخارج لتشمل كافة شباب المصريين بالخارج (الدارسين – الباحثين – شباب العلماء والخبراء) وإعداد برامج جديدة في الكثير من المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر بما فيها الحد من الإشاعات وتوضيح الحقائق وتطوير الخدمات المقدمة للدارسين في مرحلة الدراسة وما بعدها.

­ -كما وجهت السيدة السفيرة وزيرة الهجرة، كلمة مسجلة للشباب أعضاء مركز وزارة الهجرة "ميدسي" لشباب المصريين بالخارج وسفرائه في معظم دول العالم، للقيام بدورهم الرئيسي في الحشد للانتخابات، لاستعراض جهود التحرك الخاصة بتشجيع الشباب والطلاب المصريين بالخارج في الدول المتواجدين بها، وحثهم على دعم مشاركة جميع زملائهم في الجامعات وأبناء جالياتهم في الانتخابات ودعم السفارات خلال مرحلة الاقتراع.

-هناك أيضًا العديد من الاجتماعات التي تم عقدها افتراضيا مع شبابنا في دول الأزمات (روسيا-أوكرانيا-والسودان) لدعم خروجهم من تلك الأزمات سالمين وتخطي أي تحديات في انقاذهم ودمجهم في نظام التعليم المصري.

7- التواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج:



-وفيما يخص جهود الوزارة في الترويج للاستثمار في مصر، ففي خلال زيارة السيدة السفيرة وزيرة الهجرة إلى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، عقدت وزيرة الهجرة اجتماعا مع 25 من أكبر رجال الأعمال المصريين الأمريكيين وكذلك المصريين الأرمن لتحفيزهم على الاستثمار في مصر من خلال الحديث عن كل التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية من جذب الاستثمارات الخارجية.

­ -وفي إطار زيارتها للسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا مؤخرًا لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حرصت السفيرة وزيرة الهجرة، على لقاء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بهذه الدول، حيث تناولت اللقاءات أبرز المحفزات الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمصريين بالخارج، ومشاريع الدولة الرابحة المتاحة للمستثمرين، وتفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة للتخارج من الكثير من المشروعات لزيادة دور القطاع الخاص، واستعراض الكثير من التعديلات التشريعية واتخاذ العديد من القرارات لجذب المستثمرين، وإتاحة الرخصة الذهبية للمستثمرين لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم.

-هذا، وقد نجحت وزيرة الهجرة في تذليل العقبات للعديد من المستثمرين المصريين في الخارج ممن واجهوا تحديات في الدخول للأسواق المصرية، كان آخرهم، السيد/ صامويل ماتياس، مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا، والتي عرقلت تسجيل مشروعه في مصر، وذلك بعد التنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والمشروع عبارة عن مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات بالتعاون مع شركاء فرنسيين، واستثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وسيتخصص في مجال إعادة تدوير الهواتف الذكية لاستخدامها مرة أخرى.

-تجدر الإشارة إلى أن اهم إنجازات الهجرة في هذا الشأن هو إنشاء وتسجيل حلم المصريين بإنشاء شركة "لاستثمار المصريين في الخارج من خلال الاجتماع لعشرات المرات بالمستثمرين المصريين في الخارج افتراضيا وفعليا وكافة الجهات المعنية في مصر بمجال الاستثمار وكان على رأسهم السيد الدكتور رئيس الوزراء والبنك المركزي وهيئة الاستثمار والوزراء المعنيين على اختلافهم وعيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، حتى تحقق هذا الإنجاز الكبير الذي يقوم المستثمرين العشرة الذين يشكلوا النواه المؤسسة للشركة برأس مال مليار دولار على مدي ١٠ سنوات، وما زالت وزارة الشركة تروح للشركة ومشاركة كافة المصريين في الخارج بأسهم فيها حتى يتحقق لها الأهداف المرجوة من انشائها.

8- إطلاق حملة: "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون.. لماذا نستثمر في مصر؟"

­ تتضمن فيديوهات قصيرة تحمل رسائل طمأنة ودعم وثقة في الاقتصاد المصري حيث يقدم فيها رجال الأعمال من المصريين في الخارج ممن دخلوا للاستثمار في السوق المصري، وخبراؤنا المصريين بالخارج، عرضا مختصرا عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات لتكون رسالة من المستثمرين المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل.

­-كما يتم العمل على تحفيز المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر من خلال الاجتماعات المباشرة والافتراضية معهم للترويج للفرص الاستثمارية وشركة المصريين بالخارج للاستثماري بما في ذلك الاجتماع الدوري للمستثمرين مع كبار المسئولين عن الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مصر للحديث عن ابرز الفرص والمجالات والمحفزات التي تشجع على الاستثمار، حيث تم ترتيب اجتماعات للمستثمرين مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ممثلي البنك المركزي، معالى وزير قطاع الأعمال، رئيس عيئة الرقابة المالية والأمين العام للصندوق السيادي وغيرهم.

9- التواصل مع الأطباء المصريين بالخارج (استمارة تخدم بلدك ازاي):

-تنفيذًا لمطالب أساتذة الطب والأطباء المصريين في الخارج، بدعم المجال الصحي والطبي في مصر، لما لديهم من رغبة في رد الجميل ودعم وطنهم الذي يدينون له بما حققوه من نجاح، وطلبهم من وزارة الهجرة المشاركة بكافة الأشكال في دعم المجال الطبي والتدريب والمستلزمات الطبية في مصر.

- أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان استمارة إلكترونية لتسجيل من يرغب من الأطباء المصريين بالخارج في دعم المنظومة الصحية في مصر وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا. كما تعاونت مع عدد من المؤسسات الطبية لدعم رغباتهم في المساعدة من خلال وزارة الصحة وتلك المؤسسات التي تعمل في المحافظات الأكثر فقرا مثل راعي مصر وصناع الخير ومصر بلا مرض.



10- إطلاق حملة "شارك بصوتك" لتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية:

-لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات عن بُعد مع أقطاب وأبناء الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها، ولقاء افتراضيًا استمر لنحو 6 ساعات متواصلة، ضم السادة سفراء وقناصل مصر، ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية في نحو 30 دولة أوروبية، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية بشكل حضاري وديمقراطي، وذلك للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

-كما قامت السيدة السفيرة وزيرة الهجرة بتسجل عدة فيديوهات تجيب فيها على الأسئلة الشائعة الواردة من المصريين بالخارج بشأن آليات التصويت.

- هذا، كما قامت السفيرة وزيرة الهجرة بجولات مكوكية تضمنت الدول ذات الكثافة من المصريين بالخارج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي يقيم بها أكبر جالية مصرية بالخارج، حيث التقت الجاليات المصرية في الرياض وجدة، بجانب زيارة الإمارات العربية المتحدة للقاء الجالية في دبي؛ كما تضمنت هذه الجولات أيضًا زيارة السيدة السفيرة وزيرة الهجرة لروما وميلانو في إيطاليا، وكذلك زيارة الجالية المصرية في فرنسا، لتحفيزهم على المشاركة بكثافة بالانتخابات الرئاسية.

-الإضافة إلى إطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة تصويت الجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما اجتمعت افتراضا بنحو ١٥٠ عامل من المملكة وشباب الدارسين وأقطاب الجاليات والسفراء المصريين من ٣٠ دولة أوروبية.