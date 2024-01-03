نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية حقوق عين شمس، حيث بدأ طلاب الشعب الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية امتحانات الفصل الدراسى الأول صباح اليوم، وقد اتخذت الكلية كافة الاستعدادات اللازمة سواء فيما يتعلق بتهيئة أماكن الجلوس أو بتوافر الرعاية الطبية.

كما اتخذت الكلية إجراءات متعددة لمكافحة الغش متمثلة فى استلام وتجميع جميع الوسائل الإلكترونية قبل دخول الطالب مقر الامتحان، وتخصيص مراقب لكل ثلاثين طالبا، إضافة إلى تواجد عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكل لجنة، ولجنة مركزية لإدارة الامتحانات مشكلة من عميد الكلية والوكلاء.

وقد تفقد الأستاذ الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجان الامتحانات للاطمئنان على حسن سيرها.

امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الحقوق جامعة عين شمس