”الأعلى للإعلام” يحتفل بتسليم 78 ترخيصًا جديدًا لوسائل الإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 04:29 مساءً - كـــــــرم جــــبـــر:

الإعلام المصري يلعب دورًا كبيرًا في مختلف القضايا ويشكل خط دفاع قوي عن المصالح الوطنية

الإعلام كان له دورًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية وصولًا للمشهد العظيم باصطفاف المواطنين أمام اللجان

الإعلام نجح في ربط المواطنين بالقضية الفلسطينية وتغيير الرأي العام العالمي حيالها

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية بمناسبة تسليم دفعة جديدة من التراخيص لـ 78 من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات، وفقا لأحكام قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

حضر الاحتفالية الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، والإعلامي نشأت الديهي والإعلامية رانيا هاشم، والدكتورة منى الحديدي، أعضاء المجلس، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات.

وقدمت الإعلامية دينا عصمت افتتاحية الاحتفالية، وأكدت أن الإعلام المصري لعب ولا يزال دورًا كبيرًا في القضايا الوطنية الهامة وشكل خط دفاع قوي عن المصالح الوطنية، ويلعب أيضًا دورًا كبيرًا ومهمًا في نشر الوعي، مضيفة أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل على إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهه وكذلك تطوير الإعلام والصحافة، والمهمة صعبة وتحتاج إلى جهودًا كبيرة للوصول إلى المشهد الإعلامي الذي يعبر عن حجم مصر في المنطقة والعالم كله.

وأضافت أن هذه الاحتفالية تعكس سعي المجلس الحثيث والمتواصل لتعزيز حرية كافة وسائل الإعلام، وتوفير جميع الضمانات والإمكانيات التي تساعد في ضبط أداء الممارسة الإعلامية والصحفية، ويصون نبل غاياتها، ويحمي مصالح مقدمي الخدمة ومستقبليها.

وأوضحت أنه طبقًا لنص المادة 211 من الدستور، يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 إلى حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها، وكذلك التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، وبمقتضيات الأمن القومي، ومعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها، وحقوق الملكية الفكرية والأدبية، وكذا العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، مع ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو يؤدى إلى تشجيع حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

كما يهدف المجلس إلى ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية، وإنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن هذه الاحتفالية تؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام المصري داخليًا وخارجيًا، مضيفًا أن الإعلام كان له الشرف في معركتين خلال الفترة الأخيرة وهما الانتخابات الرئاسية حيث ساعد الإعلام في حث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية فكان المشهد العظيم الذي رآه العالم أجمع من اصطفاف المواطنين أمام اللجان، كذلك كان الإعلام داعمًا للموقف المصري المشرف والقوي في أحداث غزة، ونجح الإعلام في ربط المواطنين بالقضية.

وأضاف أن الإعلام كان يتحرك وفق السياسة العامة للدولة المصرية، وهو أن يكون إعلام لم شمل لا يثير الفتن بين الدول والشعوب، ولا يتدخل في شئون الدول، مشيرًا إلى أن الإعلام نجح في تغيير الرأي العام العالمي حول القضية الفلسطينية.

وأوضح أن التوجيهات الرئاسية للإعلام بأن يكون إعلام شريف ونزيه ويتسم بالكلمة الطيبة ويهتم بقضية الأمن القومي المصري، مضيفًا أن الإعلام استطاع خلال الفترة الأخيرة أن يعبر عما يريده الشعب المصري.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يعمل على أن يتسلح الإعلام خلال السنوات القادمة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مضيفًا أنه من خلال التعاون مع كافة وسائل الإعلام ومن خلال الدورات التدريبية والمحاضرات سنصل إلى تصور جديد لتطوير الإعلام ليواكب الثورة التكنولوجية ليكون للإعلام الكلمة العليا بالنسبة للرأي العام ليمضي الإعلام في مسيرته.

وعقب ذلك قام الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام، والإعلامي نشأت الديهي والإعلامية رانيا هاشم، والدكتورة منى الحديدي، أعضاء المجلس، بتسليم الممثلين القانونيين لوسائل الإعلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس، وذلك وفقا للقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.