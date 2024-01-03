وي ترفع باقات الإنترنت الأرضي بداية من هذا الموعد.. اعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تصدرت أخبار رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي محركات البحث بعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات وي عن زيادة أسعار كل باقات الإنترنت الأرضي خلال الأيام المقبلة، وقد أتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من زيادة سعر كروت الشحن في شركات الاتصالات الأخرى.، ولمعرفة التفاصيل كاملة فلنتابع السطور التالية.
أسعار باقات وي للإنترنت الأرضي
قامت شركة وي برفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد تحديد الشركة المصرية للاتصالات للأسعار الجديدة في عام 2024 عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، ومن المقرر أن يتم تطبيق أسعار الباقات الجديدة والعمل بها بشكل رسمي بدءًا من يوم الخامس من شهر يناير 2024،وفيما يلي أسعار باقات وي الإنترنت الأرضي:
- وصل سعر باقة 140 جيجا بايت إلى 160 جنيه بدلًا من 120 جنيه بدون اضافة الضريبة.
- وصل سعر باقة 200 جيجا بايت إلى 225 جنيه بدلًا من 170 جنيه بدون اضافة الضريبة.
- وصل سعر باقة 250 جيجا بايت إلى 280 جنيه بدلًا من 210 جنيه بدون اضافة الضريبة.
- وصل سعر باقة 400 جيجا بايت إلى 440 جنيه بدلًا من 340 جنيه بدون اضافة الضريبة.
- وصل سعر باقة 600 جيجا بايت إلى 650 جنيه بدلًا من 500 جنيه بدون اضافة الضريبة.
- وصل سعر باقة 1 تيرا بايت إلى 1050 جنيه بدلًا من 800 جنيه بدون اضافة الضريبة.
- وقد سمح الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات برفع أسعار الباقات وكروت الشحن بعد المطالب المتكررة من شركات الاتصالات الأربعة بسبب الارتفاع في التكلفة التشغيلية للخدمات خلال الشهور الماضية مع انخفاض سعر الجنيه المصري.
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