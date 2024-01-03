وي ترفع باقات الإنترنت الأرضي بداية من هذا الموعد.. اعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تصدرت أخبار رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي محركات البحث بعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات وي عن زيادة أسعار كل باقات الإنترنت الأرضي خلال الأيام المقبلة، وقد أتي هذا الإعلان بعد ساعات قليلة من زيادة سعر كروت الشحن في شركات الاتصالات الأخرى.، ولمعرفة التفاصيل كاملة فلنتابع السطور التالية.

أسعار باقات وي للإنترنت الأرضي

قامت شركة وي برفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد تحديد الشركة المصرية للاتصالات للأسعار الجديدة في عام 2024 عبر منصتها الرسمية على الإنترنت، ومن المقرر أن يتم تطبيق أسعار الباقات الجديدة والعمل بها بشكل رسمي بدءًا من يوم الخامس من شهر يناير 2024،وفيما يلي أسعار باقات وي الإنترنت الأرضي: