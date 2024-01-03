نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر يبحث مع سفير كمبوديا سبل توطيد التعاون العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، سفير كمبوديا أوك سارون بمصر وخلال اللقاء أكد داود أن الأزهر الشريف يعتز باحتضانه للطلاب الوافدين من شتى دول العالم، مؤكدًا أن كمبوديا يدرس منها نحوًا من سبعين طالبًا في عدد من كليات الجامعة.

وأشار إلى أن جامعة الأزهر من أكبر الجامعات على مستوى العالم يدرس بها ما يقرب من نصف مليون طالب مصري، و٤٠ ألف وافد من أكثر من ١٤٠ دولة، إضافة إلى خدمتها للمجتمع من خلال المستشفيات والقوافل التنموية.

ومن جانبه أعرب السفير الكمبودي عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر، وحسن المقابلة التي حظي بها من فضيلة رئيس الجامعة ونوابه، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر من أهم الجامعات الإسلامية على مستوى العالم، مبديًا الرغبة في زيادة المنح لطلاب كمبوديا.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، ومحمد عبد الخالق، أمين عام جامعة الأزهر.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء