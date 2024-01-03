وكيل تعليم الجيزة يتفقد امتحانات مادة التربية العسكرية للمرحلة الثانوية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وبرفقته اللواء محمد منصور قائد قطاع التأسيس العسكرى والعقيد محمد الشافعى المستشار العسكرى لمحافظة الجيزة، امتحانات مادة التربية العسكرية للمرحلة الثانوية لمدارس التأسيس العسكرى ( عام - فنى ) بإدارتي العجوزة وشمال الجيزة.

حيث تم تفقد مدارس: طلعت حرب الصناعية العسكرية للبنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية وكان فى استقبالهم الدكتورة صفاء القزاز مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمديرية والدكتورة حنان موسى مدير عام الإدارة.

كما شهد الحضور الاختبار العملى فى مادة التربية العسكرية للصفين الأول والثانى الثانوى.

كما تفقد الحضور، معرض المنتجات الخشبية التى تم تصنيعها بأيدي طلاب المدرسة وأثنى الجميع على هذا المجهود.

وفى سياق متصل تم تفقد مدرسة إمبابة الثانوية بنين للتأسيس العسكرى التابعة لإدارة شمال الجيزة وكان فى استقبالهم سهير عبد الرحمن مدير عام الإدارة، حيث تم تفقد امتحانات مادة التربية العسكرية.

ودار حوار بين الطلاب ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، واللواء محمد منصور حول آراء الطلاب فى الامتحانات والمشكلات التى قد تواجههم.

ثم توجه الجميع إلى مدرسة إمبابة الثانوية التجارية العسكرية بنين لحضور الاختبار العملى لمادة التربية العسكرية بحضور قادة المدرسة العسكريين وقدم الطلاب عرضا رياضيا لفن الكاراتيه وعرضا عسكريا وفقرات غنائية وطنية.

وأخيرا تم تكريم بعض الطلاب والمعلمين والقادة العسكريين ومدير المدرسة.

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة

وكيل تعليم الجيزة