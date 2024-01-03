”تشيسيكيدى” يشكر الرئيس السيسي على دعم مصر اللوجيستى لإجراء انتخابات الكونغو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 06:31 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي"، أعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر، متوجهًا بالشكر على الدعم اللوجيستى الذى قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية فى الكونغو ومؤكدًا أن هذا الدعم يعكس الدور المصرى المستمر فى مساندة أشقائها الأفارقة.

ومن جانبه، توجه الرئيس السيسى بالتهنئة للرئيس الكونغولى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربًا عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الأفريقية.