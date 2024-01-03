ألمانيا تعلن رفضها بأشد العبارات تصريحات وزراء حكومة إسرائيل بشأن تهجير أهل غزة وتؤكد : ملتزمون بحل الدولتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 06:32 مساءً - أعلنت الخارجية الألمانية رفضها بأشد العبارات تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وأضافت الخارجية الألمانية: ملتزمون بحل الدولتين لأنه النموذج الوحيد والمستدام للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

