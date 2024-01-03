محافظ الجيزة يعاين نموذج لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نموذج لخطة تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشى سياحي (المرحلة الثانية) أعلى القطاع المغطى من الترعة أمام منطقة هيئة الدواء وذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لتحسين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية.

وعاين المحافظ مراحل العمل بالقطاع الجاري العمل فيه والمخطط له بداية من نهاية التطوير السابق (المرحلة الأولى) عند كوبري عز وحتى الطريق الدائري الجنوبي بطول 2كم وعرض 15م لكل اتجاه 4 حارات في الاتجاه الواحد.

وكلف المحافظ بإنشاء ساحات ونقاط لانتظار السيارات بطول ١كم وعرض 15م وذلك نظرًا للطبيعة السياحية للقطاع.

كما وجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشدد المحافظ علي ضرورة إنشاء وإدخال المرافق بالممشى الجديد من المياه والصرف الصحي وبالوعات صرف الأمطار والكهرباء.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة بمراعاة عدد من النقاط الهامة في أعمال التطوير المقرر تنفيذها والتي يأتي على رأسها إنشاء أرصفة مشاة للتسهيل على المواطنين واستخدام الخامات التي تحقق عوامل الاستدامة وانشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي اسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال.

كما شدد المحافظ علي مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية نسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة بالمواصفات المحددة للأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

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