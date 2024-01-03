شروط وظائف البريد المصري لجميع المؤهلات على مستوى الجمهورية برواتب تتجاوز الـ 20 ألف جنيه.. 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص الحكومة المصرية على توفير المزيد من الوظائف الشاغرة لكل الشباب العاطلين عن العمل من الذكور أو الإناث، ولذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق الكثير من الوظائف الخالية في الهيئة العامة للبريد المصري، وتخضع هذه الوظائف لمجموعة من الشروط التي تم تحديدها بعد اجتماع مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

موعد التقديم في وظائف البريد المصري

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بدء استقبال طلبات المتقدمين على الوظائف الشاغرة في هيئة البريد المصري بدءًا من يوم 18 من شهر يناير 2024 وحتى يوم 31 من نفس الشهر، ويمكن تقديم طلبات التوظيف عبر الموقع الرسمي للجهاز على الإنترنت، كما يجب إرفاق كافة المستندات المطلوبة واللازمة حتى يتم قبول المتقدم في هذه الوظيفة، وقد تم توفير هذه الوظائف في كل فروع هيئة البريد المصري المنتشرة في محافظات مصر.

شروط التقديم في وظائف البريد المصري

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتحديد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على الوظائف الشاغرة في هيئة البريد المصري، وتأتي هذه الشروط كما يلي: