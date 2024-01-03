نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من التعليم بشأن انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في بعض المحافظات (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي.

وجاء نص الخطاب الصادر من قبل الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، على أنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة عن يوم الاثنين الموافق 2023/11/27 أنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المحافظات، لذا يرجى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من المرض مع اعتبار الأمر هام وعاجل.